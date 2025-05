Cinco coros de mujeres se dan cita mañana en la Filarmónica

E. C.

Este sábado 17 llega a la Sociedad Filarmónica de Bilbao una nueva edición del Festival de Coros de Mujeres María Luisa Ozaita, un certamen excepcional por su concepto: participan agrupaciones exclusivamente femeninas que interpretan piezas creadas en su mayoría por compositoras. Una iniciativa que, impulsada desde el Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Bizkaia, dentro de la estrategia Emakumeak, nació en 2017 para responder a lo que entendieron como una ausencia clamorosa: que no existieran obras adecuadas para coros femeninos, y menos todavía obras compuestas por mujeres.

El nombre del festival, de entrada libre hasta completar aforo, homenajea a María Luisa Ozaita (1939–2017), clavecinista, compositora, directora de orquesta y figura esencial en la defensa del papel de la mujer en la música y que llegó a asistir a la primera edición de este festival al que después se le ha dado su nombre. Este año, serán cinco los coros invitados a participar: Cantus Mulier (Asturias), Zamudioko Kamara Korala (Zamudio), Zirzira Ahots Taldea (Basauri), Hots Abesbatza (Oñati) y Coro de Mujeres Gitanas Gure Golé (Bilbao).

Pieza imprescindible del certamen en esta sexta edición será la donostiarra Eva Ugalde, que dirigirá un taller coral matinal con participantes que no se conocen previamente, para entonar al unísono la creación propia 'Escucho tu voz cantar', con letra de Josune López. La compositora guipuzcoana ha dirigido agrupaciones a nivel internacional y atesora una extensa producción y creación de piezas de todo tipo. «Llevo participando en este festival desde la primera edición y me he implicado en dar formación, impartir charlas y conferencias y también en composición», explica a EL CORREO.

«Esta vez lo que vamos a hacer es trabajar sobre una de mis obras y, aunque hablaremos un poco de ella, sobre todo se tratará de cantarla, de trabajarla para poder hacerla en el concierto», añade Ugalde, antes de resaltar la singularidad de este certamen, que sirve para que las mujeres «nos reivindiquemos a través de actos artísticos que nos carga un poco las pilas» para seguir avanzando. «En este mundo la paridad no está asegurada y eso hace que este tipo de reivindicaciones sean necesarias para decir 'estamos aquí, hacemos cosas, cantamos, dirigimos y escribimos música'», añade.

Pese a que queda por hacer para la igualdad real, Ugalde destacaba que en el mundo coral la presencia femenina es cada día mayor. «Hay muchas directoras y compositoras que tenemos más visibilidad que, por ejemplo, en el mundo orquestal y sinfónico, que sigue copado por hombres. Aunque que estemos mejor que en otros sectores musicales no significa que tengamos que conformarnos. El objetivo es conseguir que lo normal y corriente sea tener en las programaciones un 50% de mujeres», defiende.

Preguntada por el olvido que han sufrido a lo largo de los siglos las mujeres en la música clásica, la directora donostiarra recuerda que han existido referentes femeninos pero que no fueron bien tratadas. «Hay referentes pero fueron siendo relegadas, se quedaron en el cajón sus partituras aunque en su época sí habían sido valoradas. Pero han sido ocultadas de la Historia», lamenta.

Ante ello, anima a recuperar el trabajo de las que vinieron por delante: «Quienes estamos en activo tenemos que reivindicarlas e intentar también ser ejemplo para las generaciones que vienen. Que esas chicas que empiezan ahora a escribir vean que hay gente que tenemos cierta presencia en el mundo musical y que eso les anime a seguir».

