My Chemical Romance regresan a España con un único concierto en Madrid dentro de su gira 'The Black Parade 2026'

La espera ha terminado para los fans de My Chemical Romance en España. La banda estadounidense ha anunciado por sorpresa una única fecha en nuestro ... país dentro de su nueva gira mundial 'The Black Parade 2026'. El concierto se celebrará el 18 de julio de 2026 en Iberdrola Music, Madrid, y supondrá el cierre de la etapa europea de la gira.

El tour celebra los 20 años de 'The Black Parade', tercer álbum de estudio del grupo y uno de los discos más influyentes del rock alternativo de principios de los 2000. La banda recorrerá estadios de Reino Unido, Europa y Norteamérica, con varias fechas ya agotadas, como las dos primeras noches en el estadio de Wembley (Londres), que han obligado a añadir una tercera.

El regreso a España cobra un valor especial, ya que no pisan el país desde 2011, cuando tocaron en el Palau Sant Jordi de Barcelona y en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Aquel año también pasaron por festivales europeos como el Download británico, en lo que fue la recta final de su actividad antes de la disolución de 2013.

Su cita en Euskadi

Antes de aquella despedida, My Chemical Romance ya habían pasado por el País Vasco. Fue en 2007, cuando actuaron en el BBK Live de Bilbao, dentro de un cartel que consolidó al festival vizcaíno como una de las grandes citas del verano europeo.

La gira 'The Black Parade 2026' llega precedida del éxito de 'Long Live: The Black Parade Tour', que recorrió América y agotó entradas en tiempo récord, superando las 450.000 localidades vendidas en apenas diez ciudades norteamericanas. Crítica y público coincidieron en calificar el espectáculo como una de las producciones de rock más espectaculares del verano.

En Estados Unidos, la banda compartirá escenario con artistas invitados de la talla de Franz Ferdinand, Iggy Pop, The Mars Volta, Modest Mouse o Babymetal. En el caso de Madrid aún no se ha confirmado quién será el telonero.

Las entradas para el concierto madrileño estarán disponibles a partir del viernes 26 de septiembre a las 12:00 en los portales de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés, con precios que parten de los 85 euros más gastos de distribución.