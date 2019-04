Charles McPherson homenajeando a Pío Lindegaard El cuarteto en la primera, 'I'll remember April'. / ÓSCAR CUBILLO El saxofonista alto, un superclase casi octogenario, demostró facultades y sabiduría en el concierto homenaje al divulgador del jazz en Euskadi en el agotado auditorio de la escuela Andrés Isasi getxotarra ÓSCAR CUBILLO Lunes, 29 abril 2019, 13:55

Entradas agotadas en el Conservatorio Andrés Isasi de Las Arenas la tarde del domingo electoral para el tradicional concierto homenaje a la memoria de Pío Lindegaard (Per Erik Lindegaard Gredsted-Larsen, Amorebieta 1920 - Getxo 1999), Cónsul de Dinamarca en Bilbao y divulgador del jazz en Euskadi: fundó el Bilbaína Jazz Club, tuvo programas de radio, presidió el concurso de grupos del Festival de Jazz de Getxo… Además, su archivo no solo discográfico se salvaguarda en el Conservatorio Andrés Isasi de Las Arenas.

El honor de recordar a Pío 20 años después de su desaparición física recayó en el saxofonista alto Charles McPherson (Joplin, Misuri, 1939), criado en Detroit, Míchigan, y a los 20 años, en 1959, mudado a Nueva York, donde devino figura. De 1960 a 1974 tocó al servicio del gran Charles Mingus y, como saxofonista, está influido por el esencial Charlie Parker, alias Bird. Tanto, que McPherson fue asesor de Clint Eastwood en la película protagonizada por Forest Whitaker 'Bird' (1988), y además tocó todas las partes del mito en su banda sonora.

McPherson dará dos conciertos en el próximo festival de Jazz de San Sebastián, y en Getxo ofició en cuarteto completado por Randy Porter (piano; en San Sebastián estará Bruce Barth), Mark Hodgson (contrabajo) y Stephen Keogh (batería). En la Andrés Isasi tocaron 8 piezas en 81 minutos crecientes (se notó que se limpiaron los pulmores y las arterias y se calentaron los músculos a partir de la tercera, 'Marionette'), dejando un muy buen sabor de boca empero algunas dilataciones en las piezas y algunos solos metidos con calzador y no tan sólidos. A McPherson le perdonamos que mirara al menos dos veces el reloj y le reconocemos la fuerza de los pulmones a sus 79 años (cumplirá 80 en julio) y el porte en la indumentaria.

Cercano al respetable, dando cancha a sus músicos y apoyándose con elegancia en el piano de cola cuando no soplaba, McPherson presentó todos los temas (excepto el penúltimo, el 'Tenor madness' de Sonny Rollins, dando por supuesto que lo conocíamos, suponemos). De los ocho instrumentales, seis fueron standards y los otros dos estupendos originales integrantes de una suite por él compuesta y muy leída en las partituras de los atriles por los cuatro: el mentado 'Marionette', un bop intenso y circular con el líder muy concentrado, y el medio gas cool y más americano imposible 'Nightfall'.

Los demás standards, por propia definición, también sonaron muy americanos: el inaugural 'I remember April' que tocaba mucho Mingus, ejecutado con clase y soltura, Bird total; el 'Nature boy' popularizado por Nat King que sonó a exótico cocktail blues (McPherson contó que su misterioso autor era un homeless al que hubo que buscar concienzudamente para entregarle el gran dinero de los derechos generados por este éxito, una cifra alta que al de semanas regaló y volvió a desaparecer); el 'Cherokee' de Ray Noble con trabajo espectacular del baterista y persecución del frenesí por parte de los oficiantes (al acabar el saxofonista dijo satisfecho 'alright' y el público le premió con una larga ovación); la delicadísima balada 'Embraceable you' de George Gershwin con el pianista rebosando pura seda y la pieza pasando por pasajes blues (otra ovación profunda mereció); el clímax bop que casi le deja sin resuello en el mentado 'Tenor madness' de Sonny Rollins (el único tema que no presentó, pero preguntamos a los maestros del jazz presentes en la sala Joshua Edelman, pianista americano, y Andrzej Olejniczak, saxofonista polaco, y nos aclararon la duda); y el bis con un muy buen 'East of the sun', que comenzó con swing naturalísimo y cool retomado por el piano cuando McPherson se quedaba sin aire debido a su entrega, aunque se alargó en vano con otros solos. No obstante, mereció hasta bravos de un público al que el saxofonista, antes de coger las partituras y largarse, dijo: «muchas gracias, Dios os bendiga a todos». Sí, que falta nos hace.