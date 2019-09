Cartel BIME Live 2019 Bilbao completo Cartel de conciertos completo y confirmado del BIME Live 2019 de Bilbao. EL CORREO Martes, 10 septiembre 2019, 13:53

Cartel completo del BIME Live 2019 que se celebra en Bilbao los días 1 y 2 de noviembre.

Cartel del BIME Live el Viernes 1 de noviembre 2019:

FOALS

KRAFTWERK 3D

FLOATING POINTS Live

RÖYKSOPP dj set

AMAIA

MORGAN

PHANTOGRAM

AITOR ETXEBARRIA

DO NOTHING

FIRST GIRL ON THE MOON

Gaua: DAPHNI / PIONAL / COOPER SAVER

Goxo: KAYDY CAIN live/ COUCOU CHLOE Live/ KING DOUDOU/ KAMIXLO dj set

Cartel del BIME Live el Sábado 2 de noviembre 2019:

JAMIROQUAI

BRITTANY HOWARD of Alabama Shakes

MICHAEL KIWANUKA

RÓISÍN MURPHY

CAROLINA DURANTE

THE DIVINE COMEDY

GLEN HANSARD

MARK LANEGAN BAND

BANPIRO MAITALEAK (Mursego + Amorante)

LOS ESTANQUES

OMAGO

Gaua: HELENA HAUFF / PEARSON SOUND / PARK HYE JIN

Goxo: BRANKO Live/ BRAT STAR/ TOPANGA KIDDO/ ATODAMADRE