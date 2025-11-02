El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En el bis, tocando sin púa 'Palace of the king', de Freddie King. Óscar Cine

Carolyn Wonderland ya vuela sola sin John Mayall

La guitarrista texana de blues eléctrico regresó al ciclo Music Legends. Presentó su disco 'Truth is' y demostró versatilidad a las seis cuerdas

Óscar Cubillo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:50

Comenta

Entradas agotadas ayer sábado en la Sala BBK, donde la guitarrista de blues Carolyn Wonderland (nacida Carolyn Bradford en Houston, Texas, en 1972, y hoy ... esposa del cómico, actor y escritor A. Whitney Brown) volvió a actuar en el ciclo Music Legends, del que brotó el festival Music Legends, hoy celebrado en Miribilla. Sí, Carolina País de las Maravillas actuó en la misma sala hace seis años, el lunes 1 de octubre de 2019, en el 9º Ciclo Music Legends, como componente del grupo de John Mayall, a quien acompañó desde 2018 hasta su muerte en 2024 (fue la única mujer que escoltó a John Mayall a la guitarra solista en más de 60 años de carrera, un papel que cumplieron antes de la texana Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor, Walter Trout, Coco Montoya, Buddy Whittington...).

