Carolyn Wonderland ya vuela sola sin John Mayall

Entradas agotadas ayer sábado en la Sala BBK, donde la guitarrista de blues Carolyn Wonderland (nacida Carolyn Bradford en Houston, Texas, en 1972, y hoy ... esposa del cómico, actor y escritor A. Whitney Brown) volvió a actuar en el ciclo Music Legends, del que brotó el festival Music Legends, hoy celebrado en Miribilla. Sí, Carolina País de las Maravillas actuó en la misma sala hace seis años, el lunes 1 de octubre de 2019, en el 9º Ciclo Music Legends, como componente del grupo de John Mayall, a quien acompañó desde 2018 hasta su muerte en 2024 (fue la única mujer que escoltó a John Mayall a la guitarra solista en más de 60 años de carrera, un papel que cumplieron antes de la texana Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor, Walter Trout, Coco Montoya, Buddy Whittington...).

Durante el bolo de regreso sabatino la heroína de la guitarra afirmó que uno de sus shows favoritos con Mayall lo dio en esta misma sala ('room', dijo) y que se acordaba de esa tarde. Vaya, ese de 2019 resultó un concierto mustio, pero la verdad es que ella fue la más destacada de la velada, con lo cual igual recuerda esa buena onda personal.

Dos versiones de John Mayall tocó esté sábado en su concierto de 17 temas en 92 minutos, varios de su último álbum, 'Truth is', publicado en mayo en el sello Alligator, el más importante del mercado blues, y producido por Dave Alvin, de los Blasters. Uno de los momentos culminantes del repertorio fue cuando Carolyn homenajeó al pianista de los Blasters y de Los Fabulosos Thunderbirds, Gene Taylor, fallecido en Austin, Texas, en 2021, a los 68 años. Le rindió tributo en su original 'Blues for Gene', un blues lento en el que cantó como una Janis Joplin exangüe. Luego también versionó a Janis Joplin en una canción de beber, en la country y campera 'What Good Can Drinkin' Do' ('Qué bien puede hacer beber', cuya letra reza: «Dios, bebo toda la noche pero al día siguiente todavía estoy triste»).

Triste hasta las lágrimas estuvo en las dos revisiones de John Mayall: 'Don't Waste My Time With Your Jive', un dinámico country folk, y en 'The Laws Must Change', un funk con muy buenos punteos suyos. Carolyn canta mejor que Mayall, pero no tan bien como la otra guitarrista del cuarteto, la texana con carrera propia Shelley King, que protagonizó cuatro temas, uno porque se le rompió la cuerda a la jefa (y Shelly improvisó su 'Building a fire'), otro muy Nueva Orleans ('Madam Mystic'), otro de fiesta moral en el honky tonk ('The things you do'), y otra canción de beber para aceptar el reto tras la de la de Janis Joplin (como dijo Shelley antes de tocar el hillbilly boogie 'One shot at a time', o sea un chupito a la vez, la otra cima de la cita con el blues de Gene Taylor).

Ampliar El cuarteto con Shelley King a la derecha de la foto. Óscar Cubillo

Actuaron las dos mujeres en el seno de un cuarteto con muchos tramos cedidos a la improvisación, porque Carolyn Wonderland se deleitaba en los solos de su Gibson Les Paul, que toca sin púa, y gustaba de alargarlos. Hubo alguna versión más: a modo de bis el 'Palace of the king' de Freddie King, un tornado mejor a la guitarra que a la voz, para abrir el bolo una de Blind Willie Johnson ('Nobody's fault but me'), y otra de Blind Willie McTell McTell, la antañona 'I got to cross the river Jordan' (he de cruzar el río Jordán), esta una de las cuatro piezas que Carolyn tocó sentada, con la lap steel (al comenzar este pasaje recomendó: «si queréis aprender a tocar esta guitarra, entrad en 'Cindy Cash Dollar punto com', ella es la mejor»), donde volvió a disfrutar de sus solos en títulos como 'Sooner or later', bastante aindiado, o el muy Elmore James 'Misunderstood'.

¿Y nos hemos dejado algo en el tintero? 'In the tinter', como diría Ángel Stanich, que este sábado 8 de noviembre actuará en el 20º aniversario de la Fever, en un cartel doble completado por Tito Ramírez. Hum…, que Wonderland silbó muy bien en 'Madam Mystic', que calificó de psicodélico el ultimo tema antes del bis, 'Loser', algo Yardbirds, y que este sábado en la Sala BBK acabó su gira española de cuatro fechas seguidas, pasando desde el miércoles por Barcelona, Lérida, Zaragoza y Bilbao. Seguro que regresa uno de estos años.