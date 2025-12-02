El cariñoso mensaje de Pancho Varona a Joaquín Sabina tras años de distanciamiento La colaboración artística y la amistad entre el cantautor de Úbeda y el compositor madrileño se rompió definitivamente en 2022

Helena Rodríguez Martes, 2 de diciembre 2025, 13:51 Comenta Compartir

Durante 40 años, Joaquín Sabina y Pancho Varona no se entendían el uno sin el otro. El madrileño está detrás de un centenar de temas del de Úbeda, y también fue el productor de quince de sus discos. Sin embargo, las cosas entre ambos comenzaron a deteriorarse aunque nunca se han sabido muy bien la razón. Ahora, cuando el cantautor deja los escenarios de forma definitiva, su antiguo colaborador y amigo le ha escrito un cariñoso mensaje, publicado en 'X.

En algún momento pensé comprar una entrada de reventa en lo más alto del Movistar, y asistir al concierto de despedida de Joaquín. Por suerte, Esther me consiguió un trabajo lejos de Madrid ese día, y me ahorré una tremenda llantina.

Que tengas una larga y feliz vida, Joaquín. — Pancho Varona (@Panchovarona) December 2, 2025

Algunos sitúan sus primeros desencuentros hace dos décadas, justo después de que el cantante sufriese un ictus. La afección le habría sumido en una depresión que le llevó a replantearse su vida y su estilo musical. Varona le acompañó pero a la vez parece que comenzaron a distanciarse.

El 12 de febrero de 2020, Joaquín Sabina daba un concierto en el Wizink Center de Madrid que se vio abruptamente interrumpido cuando la estrella cayó desde el escenario por un foso de un metro y medio de altura. Fue un derrame cerebral que le llevó a la UCI del Ruber. Allí quiso visitarlo Pancho Varona pero el jienense se negó a verl. El compositor lo contó tal cual a los medios que le esperaban fuera. La grieta entre ambos se agrandaba.

La puntilla llegó en noviembre de 2022 cuando el artista andaluz no contó con el madrileño para su gira 'Contra todo pronóstico'. Varona emitió entonces un comunicado en sus redes sociales que certificaba la muerte de una colaboración vital y musical que sumaba cuatro décadas.

Ahora el guitarrista y compositor aprovecha la despedida del que fue su amigo para dedicarle unas palabras. Reconoce en su post que le hubiera gustado ver su concierto de despedida, aunque fuera con «una entrada de reventa» pero que finalmente el trabajo lejos de Madrid le ahorró «una tremenda llantina». Y cierra con un mensaje cariñoso y apaciguador: «Que tengas una larga y feliz vida, Joaquín».