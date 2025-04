La cantautora de Getxo, Paula Mattheus, invita en su casa a Álex Ubago y Gaby Shinova

Hace cinco años que la cantautora pop getxotarra Paula Mattheus, la que fuera lideresa del grupo Debajo del Paraguas (La Oreja de Van Gogh de ... Bilbao, hemos dicho siempre de ellos), se mudó a Madrid para intentar hacer carrera en solitario. Y ha conseguido su propósito, como demuestra su 'sold out' de este sábado noche en la Sala Santana 27, que se llenó con 1.500 almas cantarinas, juveniles y de mayoría femenina, que grabaron con sus móviles muchas de las 18 canciones (veinte, pues hubo un popurrí triple) que sonaron en 100 minutos en solvente sexteto (los mismos músicos que le acompañan desde el principio) y con un sonido estupendo (también la chica es fiel al mismo ingeniero de sonido).

Seis músicos hubo en escena, y además Paula agradeció su labor a otros siete miembros del equipo: la chica que hace de road manager (la presidenta, la llamó), el backliner y el técnico de monitores que curran escondidos en escena, los técnicos de sonido y de luces colocados en la mesa del fondo, más dos chicos de Acqustic, su nueva agencia de contratación, pues ya no sigue en la poderosa RLM (Raphael, Sara Baras, Andrés Suárez…). En total, trece miembros en su caravana, a los que hay que sumar en el concierto en la Santana 27 de Bilbao («en mi ciudad, en mi casa») a dos altos (de estatura) invitados especiales: el donostiarra Álex Ubago, con quien cantó una versión coreadísima del 'Lau teilatu' de Itoiz (con momento para ondear los brazos en alto), y el durangués Gaby de Shinova, con quien repasó su último single, 'El juicio' (con momento de coritos, ora los solteros, ora los que buscan rollo, ora los de la izquierda, ora los de la derecha, ora todossss…).

Ampliar Con Álex Ubago cantó 'Lau teilatu' de Itoiz. O. C

El sexteto funcionó muy bien, muy engrasado (a veces se asemejaba a Springsteen, no solo por el saxo), la sala sonó muy bien, y ella estuvo muy dinámica en escena (cuando no tocaba la guitarra brincaba y se movía mucho, y al final bajó entre el público subida a hombros de alguien de su equipo) y muy comunicativa con la gente: nos habló de exnovios de los que brotaron canciones de despecho, en el bis reapareció con la camiseta del Athletic, se quejó de que no sale ni en la radio ni en la tele, nos dijo que lleva tacones porque mide 1,60 y hasta nos confesó que padece Trastorno de Ansiedad Generalizada, TAG («una enfermedad mental y del comportamiento frecuente y persistente, caracterizada por una preocupación excesiva, incontrolable y a menudo irracional —llamada técnicamente anticipación aprensiva— por eventos o actividades comunes, casi todos los días, por un periodo de al menos seis meses», explica la Wikipedia). Además, se la vio muy contenta y emocionada, y quizá por eso entonó no tan bien como otras veces algunas canciones (quizá estaba nerviosa porque sabía que sus padres la estaban viendo).

Ampliar Con Gaby Shinova cantó su nuevo single, 'El juicio' O. C

Pues eso, que contenta, comunicativa y arropada por su brillante y engrasada banda, Paula Mattheus derramó su cancionero inspirado por su vida ('Generación sin promesas' sobre lo mal que está el mercado discográfico para los de su edad, que sólo ronda los 26-27 años, 'No soy yo eres tú' que es la crónica de una ruptura, 'El río' que es la del TAG...), escrito en primera persona ('Intoxicados'), a menudo vocativo, reprendiendo a algún ex novio por regla general, y revelador de un vulnerabilidad contra la que ella lucha ('Valientes de sofá').

Musicalmente elaboró pop a lo La Oreja de Van Gogh ('Donde me lleven mis alas'), usó bases rock a lo Springsteen (etapa 'Tunnel of love' en 'Viaje sin vuelta', con ella poniendo voz a lo Fiordaliso), y lanzó rock bailón ('Ya no me joden la fiesta') y pop latino ('La hipoteca', otra venganza motivada por el despecho de la abandonada), y no abusó del vibrato vocal en su rol de cantautora (la despedida con 'Me presento' y su primera persona en vena, tras la cual dijo «eskerrik asko, Bilbo, ha sido increíble, nos vemos en la próxima», y sonó de fondo 'El video mató a la estrella de la radio' de The Buggles y se pusieron todos a bailar en escena, también los invitados Álex Ubago y Gaby Shinova, como hacen al acabar sus conciertos Rozalén, Leiva, etc.).