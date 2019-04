¿Qué cantante quieres que venga a Bilbao? Vota a tu favorito La plataforma 'Shows on Demand' permite al público elegir al artista que quiere ver en su ciudad EL CORREO Jueves, 25 abril 2019, 15:24

Desde la plataforma Shows On Demand los artistas más apoyados para disfrutar de su directo esta semana en Bilbao son:

1 Aitana

La subcampeona de Operación Triunfo en su edición del 2017, se encuentra esta semana en el primer puesto de los artistas más solicitados para ver en directo. Tras su paso por el programa, su éxito con «Lo Malo», sus múltiples colaboraciones, el lanzamiento de su álbum y su primer single «Vas a quedarte», acaba de lanzar un nuevo tema llamado «Presiento» junto a la banda Morat.

2 Pablo Alborán

¿Quién no ha escuchado alguna vez a Pablo Alborán? Vayas donde vayas escuchas su nombre y es que el artista es uno de los más conocidos en nuestro país. Esta semana en Bilbao lo tienen claro y quieren escuchar su música en directo. Comenzó en 2010 con su primera canción «Solamente tú», ha obtenido diez candidaturas a los premios Grammy Latinos y ha lanzado cuatro álbumes de estudio, dos álbumes en vivo y ocho sencillos. Su último trabajo, «Prometo», es, según el artista, su álbum más personal.

3 Andrés Suarez

El cantautor gallego nacido en 1983 está esta semana en el tercer puesto de la lista con su música que tanto llega a sus fans. Con su primer álbum «De ida» ya lanzado, en el año 2006 ganó varios certámenes con su letra y se mudó a Madrid para intentar elevar su carrera hasta que en 2008 saca un álbum llamado «Maneras de romper una ola» con el que visitó numerosas salas de la capital. En 2011 saca su tercer álbum «Cuando vuelva la marea» y a finales de 2012 anuncia su retirada de los escenarios hasta 2015 cuando vuelve con su álbum «Mi pequeña historia» al cual le siguen otros dos álbumes más.

4 BTS

Esta semana el kpop se sitúa en el cuarto puesto de la lista con BTS como representantes. Su nombre ya es conocido por todo el mundo y tras su paso por los Billboard Music Awards, los premios Grammy, sus giras por todo el mundo y múltiples premios; se preparan actualmente para una nueva gira internacional que los llevará, en Europa, a Paris y Londres. Además, han lanzado recientemente su nuevo álbum llamado «Map of the soul: Persona» y el video de su single «Boy With Luv» en colaboración con la cantante americana Halsey.

5 Little Mix

Formada por cuatro integrantes en el programa X Factor de Reino Unido en 2011, la girlband ha conseguido llegar a los puestos más altos de las listas de éxitos de todo el mundo y es, en estos momentos, uno de los artistas más conocidos de Reino Unido. Sacaron su primer single en 2011 llamado «Cannonball» que fue una versión de una canción de Damien Rice y en 2012 publicaron su álbum debut titulado «DNA». En 2013 lanzaron su segundo álbum llamado «Salute», en 2015 el tercero llamado «Get Weird» y en 2016 su cuarto álbum «Glory Days», el cual se convirtió en el álbum que estuvo más tiempo en el primer puesto de las listas desde las Spice Girls y vendió más de 1 millón de discos. Actualmente acaban de lanzar su álbum «LM5» y se preparan para su tour europeo.

