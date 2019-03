¿Qué cantante quieres que venga a Bilbao? Vota a tu favorito 00:45 La plataforma 'Shows on Demand' permite al público elegir al artista que quiere ver en su ciudad EL CORREO Jueves, 21 marzo 2019, 17:33

El público es el que manda y gracias a la plataforma 'Shows on Demand' tú mismo puedes elegir qué artista quieres que venga a actuar a Bilbao. Conseguir que tu cantante o grupo preferidos venga a tocar a Bilbao es muy fácil: solo tienes que entrar en la web de 'Shows on Demand' y proponer a tu artista favorito. ¡Si eres el primero en proponerlo, vivirás experiencias increíbles cuando se produzca el concierto! Si ya hay una petición creada, puedes apoyar la propuesta de los otros usuarios y juntos conseguiréis que se hagan realidad.

El top 5 de los artistas más solicitados

1 Beyoncé

La artista nació en Texas en septiembre de 1981 y se convirtió en la vocalista principal de la girlband Destiny's Child en 1990. Comenzó su carrera como solista en 2003 con su primer álbum, el cual vendió 11 millones e copias y ganó cinco premios Grammy. En 2005 se disolvió el grupo y a partir de entonces ella siguió lanzando música en solitario, ha participado en cine y televisión y se ha consolidado como una de las artistas más importantes de nuestra generación. Esta semana los fans en Bilbao han hablado y quieren que la artista pise su ciudad con su música.

2 Bruno Mars

El artista hawaiano comenzó en la industria de la música desde muy pequeño y actualmente es cantante, compositor, productor musical y coreógrafo. Su música no puede faltar en ninguna pista de baile que se precie. Con su primer álbum de estudio 'Doo-Wops & Hooligans' se situó en el punto de mira al presentar nuevos temas con ese toque antiguo que tanto lo caracteriza y mostrando su gran capacidad vocal. En la actualidad, acaba de lanzar su tema 'Please Me' con Cardi B.

3 Pablo López

El cantautor madrileño se sitúa, esta semana, en el tercer puesto de los más votados en Bilbao. Después de lanzar dos álbumes que le han situado como uno de los autores más relevantes de nuestro país, recientemente ha lanzado 'Camino, fuego y libertad', un álbum diferente que ha conquistado a todos los fans.

4 Monsta X

El kpop vuelve a estar presente en la lista, esta vez en el cuarto puesto con la boyband Monsta X. Debutaron en mayo de 2015 y actualmente es una de las boybands de kpop más reconocidas a nivel internacional. Acaban de lanzar su último tema 'Alligator' junto al videoclip del mismo.

5 Antonio Orozco

El cantautor se sitúa en el quinto puesto de los más votados en Bilbao. Su música está llena de mensajes positivos y es uno de los artistas más conocidos en nuestro país, además de por sus álbumes, por su paso por programas de televisión como La Voz.