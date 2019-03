¿Qué cantante quieres que venga a Bilbao? Vota a tu favorito 00:45 La plataforma 'Shows on Demand' permite al público elegir al artista que quiere ver en su ciudad EL CORREO Lunes, 11 marzo 2019, 10:06

El público es el que manda y gracias a la plataforma 'Shows on Demand' tú mismo puedes elegir qué artista quieres que venga a actuar a Bilbao. Conseguir que tu cantante o grupo preferidos venga a tocar a Bilbao es muy fácil: solo tienes que entrar en la web de 'Shows on Demand' y proponer a tu artista favorito. ¡Si eres el primero en proponerlo, vivirás experiencias increíbles cuando se produzca el concierto! Si ya hay una petición creada, puedes apoyar la propuesta de los otros usuarios y juntos conseguiréis que se hagan realidad.

El top 5 de los artistas más solicitados

1 David Demaría

El cantautor gaditano se cuela esta semana en el primer puesto de la lista de más votados para disfrutar en directo en Bilbao. Con una consolidada carrera con más de un millón de copias vendidas en los ocho discos de estudio. En su último trabajo, '20 años' (2018), reinterpreta sus grandes clásicos acompañados de artistas de la talla de Manuel Carrasco, Vanesa Martín, Sergio Dalma…

2 Bon Jovi

Una de las bandas de rock más exitosas e icónicas del mundo con más de 130 millones de discos vendidos y 2800 conciertos a sus espaldas a lo largo de su carrera. Entre sus éxitos más conocidos podemos encontrar 'Livin' on a prayer', 'You give love a bad name' o 'It's my life', himnos de la memoria del mundo. Un grupo de leyenda que sigue arrasando en los escenarios de todo el mundo.

3 Alejandro Sanz

Alejandro Sanz no necesita presentación, es uno de los músicos más reconocidos en nuestro país y a nivel internacional. Su música traspasa fronteras, ha ganado múltiples premios a nivel nacional e internacional y ha vendido miles de copias de sus discos. Esta semana el cantante repite y escala puestos en la lista de los más pedidos para poder disfrutar de su música en Bilbao.

4 BTS

El k-pop o pop coreano no falta en los primeros puestos de los artistas más votados y BTS es su mayor representante en estos momentos. Tras su paso por los Billboard Music Awards, los premios Grammy, sus giras por todo el mundo y múltiples premios, su nombre ya es tan conocido como el de Justin Bieber o Lady Gaga. Sus directos son eléctricos, divertidos y llenos de energía y los fans quieren disfrutar de algo así en su ciudad.

5 Little Mix

El cuarteto femenino de pop que surgió del programa británico 'The X Factor' en 2011 ocupa el quinto lugar de artistas más votados en Bilbao. Sacaron su primer álbum 'DNA' en 2012 y desde entonces no han parado de lanzar singles y cosechar éxitos en sus 5 discos de estudio