El cantante de A-ha Morten Harket revela que padece Parkinson

El cantante y líder de A-ha Morten Harket ha anunciado que padece Parkinson y ve poco probable que pueda cantar de nuevo. El noruego, que tiene 65 años, ha afirmado que está «haciendo todo lo posible» para «evitar» que sus sistema «se deteriore». El artista dice que es «difícil» encontrar «el equilibrio entre tomar la medicación y controlar sus efectos secundarios».

Harket sabe que tiene Parkinson desde el año pasado, si bien lo ha desvelado este miércoles. De hecho, en junio de 2024 se sometió a un procedimiento neuroquirúrgico en el que se le implantaron electrodos en la parte profunda del hemisferio izquierdo del cerebro. Una operación que tiene el efecto deseado: al llegar los impulsos eléctricos correctos al cerebro muchos de sus síntomas físicos prácticamente desaparecieron. Seis meses después se sometió a la misma intervención en el hemisferio derecho del cerebro, que también fue un éxito.

Una de las canciones que causó gran sensación fue 'Take on Me', de 1985. Aunque también otros temas como 'Scoundrel Days', 'Summer Moved On' y 'Stay On These Roads' fueron un éxito.

En un artículo en la página web del grupo, Harket aborda el hecho de poder perder la voz en el futuro. «Considero que cantar es mi responsabilidad, y a veces pienso que es absolutamente fantástico poder hacerlo. Pero también tengo otras pasiones, otras cosas que son igual de importantes, igual de necesarias y verdaderas», afirma el cantante.

Harket también se dirige a sus seguidores. «No te preocupes por mí. Descubre quién quieres ser: un proceso que puede renovarse cada día», dice el artista. Además, les pide que sean «un buen servidor de la naturaleza, la base misma de nuestra existencia, y cuida del medio ambiente mientras aún sea posible. Dedica tu energía y esfuerzo a abordar problemas reales, y ten la seguridad de que estoy siendo atendido».

El cantante afirma que lleva unos años trabajando en diferentes canciones. Unos temas que «transmiten una faceta diferente de mí». Sin embargo, Harket dice que no está seguro de si podrá terminarlas para su lanzamiento. «Me gusta mucho la idea de lanzarme, como paciente de Parkinson y artista, con algo completamente original. Todo depende de mí; primero tengo que sacar esto adelante», sostiene.

