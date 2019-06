Cancelan el Doctor Music Festival a un mes de su celebración La vaca es la imagen del Doctor Music Festival. El evento, que fue un auténtico éxito en los 90 con actuaciones de artistas como Bob Dylan, David Bowie y Lou Reed entre otros, fracasa en su esperado regreso SILVIA CANTERA Miércoles, 12 junio 2019, 17:51

Las expectativas estaban por las nubes. El Doctor Music Festival, que en su día contrató a artistas de la talla de David Bowie, Bob Dylan y Lou Reed, iba a regresar casi dos décadas después. Pretendían igualar el éxito de anteriores ediciones con actuaciones de Rosalía, The Smashing Pumpkins, The Strokes y The Chemical Brothers, entre otros. Finalmente no podrá ser. Este miércoles han anunciado que el festival, que iba a celebrarse entre el 11 y el 14 de julio, se cancela.

La razón, según la organización, ha sido la cantidad de abonos devueltos «por el cambio de ubicación». En un principio el evento iba a tener lugar en Vall D'Àneu, en el Pirineo leridano, pero tuvo que trasladarse al Circuit de Barcelona-Catalunya en Montmeló, algo que «no tuvo buena acogida por parte del público».