Cancelado el concierto de Andy & Lucas del sábado en Durango Portada del último disco de Andy & Lucas. Las pocas entradas anticipadas vendidas han obligado a los organizadores y al dúo gaditano a suspender el espectáculo EL CORREO Viernes, 16 noviembre 2018, 16:07

Los exadolescentes gaditanos Andrés Morales y Lucas González, más conocidos como Andy y Lucas, iban a regresar a Euskadi para presentar su octavo disco -'Nueva vida'- pero finalmente su concierto ha sido suspendido ya que no se han vendido tantas entradas anticipadas como se esperaban. Ha sido la firma Eventos Mercados y Ferias (EMF) quien ha comunicado a los asistentes del espectáculo la cancelación: «la recaudación del evento no alcanza los ingresos suficientes para llevar a cabo la celebración y puesta en marcha del concierto por lo que las partes de mutuo acuerdo han decidido suspender la actuación».

Este jueves se supo que el duo andaluz no tocaría en Landako Gunea, un concierto que no llegaron a publicar en su página web. La organización, que en los últimos días había reforzado su campaña para promocionar el evento, finalmente se ha visto obligada o suspenderlo por no vender tantas entradas anticipadas como esperaban. «Sentimos mucho las molestias ocasionadas a los asistentes y comunicamos que las entradas adquiridas serán reembolsadas en su totalidad», informan desde EMF.