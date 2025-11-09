Bulego regresará a los escenarios el 6 de marzo de 2027 en el Bilbao Arena

Bulego volverá a los escenarios con un único concierto programado para el 6 de marzo de 2027 en el Bilbao Arena. La banda de pop ... euskaldun lo ha anunciado nada más concluir una gira de despedida que ha alcanzado su apogeo este pasado fin de semana con tres conciertos que agotaron las entradas en el Euskalduna. Les espera más de un año de pausa estratégica pero ya tienen los ojos puestos en un regreso que marcará «una nueva etapa en la carrera del grupo». La venta de entradas, a través de los canales oficiales, seguirá un sistema de dos fases: este jueves, a las 10.00 horas, el acceso será exclusivo para los miembros de la comunidad Bulego y al día siguiente, a la misma hora, se abrirá la taquilla al público general.

El grupo de Azkoitia, formado en 2019, ha consolidado su posición como uno de los referentes más importantes de la escena musical vasca contemporánea. Durante esta última gira antes del descanso, ha vendido más de 12.000 entradas, reforzando el vínculo con sus seguidores, particularmente en Euskadi, donde ha consolidado un movimiento casi tribal. La banda, integrada por Tomás Lizarazu (voz y guitarra), Rubén Lizarralde (guitarra), Xabier Arrieta (batería) y Elba Azpillaga (teclados), ha trascendido el ámbito local mediante una estrategia integral que combina música, estética y promoción digital.

La capacidad del grupo para romper barreras idiomáticas —algo fundamental porque canta exclusivamente en euskera— le ha permitido triunfar más allá de Euskadi. Han actuado en festivales como Sonorama Ribera, MUWI La Rioja Music Fest y Festival EHZ. Sus melodías de sintetizadores, influenciadas por el synth-pop y la música electrónica, junto con letras que abordan temas íntimos y emocionales desde perspectivas positivas, han conseguido cautivar al público joven.​

El grupo ha explicado que la decisión de hacer un paréntesis responde a la necesidad de «renovar fuerzas» y tomar perspectiva sobre su evolución. Según el comunicado oficial, este descanso les permitirá volver con «una visión más fresca» para afrontar «los pasos más emocionantes de su carrera». ​ La propuesta artística de BULEGO se caracteriza por ser directa, vital y emotiva. Su música celebra la vida y la comunidad, aspectos que han permitido conectar profundamente con una audiencia que encuentra en sus composiciones un espejo de sus propias experiencias. ​