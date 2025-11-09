El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bulego regresará a los escenarios el 6 de marzo de 2027 en el Bilbao Arena

El anuncio ha llegado tras una gira de despedida que ha alcanzado su apogeo este fin de semana con tres conciertos que agotaron las entradas en el Euskalduna

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:02

Comenta

Bulego volverá a los escenarios con un único concierto programado para el 6 de marzo de 2027 en el Bilbao Arena. La banda de pop ... euskaldun lo ha anunciado nada más concluir una gira de despedida que ha alcanzado su apogeo este pasado fin de semana con tres conciertos que agotaron las entradas en el Euskalduna. Les espera más de un año de pausa estratégica pero ya tienen los ojos puestos en un regreso que marcará «una nueva etapa en la carrera del grupo». La venta de entradas, a través de los canales oficiales, seguirá un sistema de dos fases: este jueves, a las 10.00 horas, el acceso será exclusivo para los miembros de la comunidad Bulego y al día siguiente, a la misma hora, se abrirá la taquilla al público general.

