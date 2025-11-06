Bulego: «Los cambios son necesarios si queremos crecer y evolucionar»

Bulego (Azkoitia, Gipuzkoa, 2020) comenzaron con mucho entusiasmo, dando conciertos de pop modernista euskaldun y bailable por doquier. iHasta les vimos enfrente de las placas ... de titanio del Guggenheim durante la pandemia! Eran cinco, cuidaban la estética, y mostraban una alineación inusual, mezclando jóvenes y veteranos, aunque en los últimos tiempos ha variado ese formato y desaparecido algún miembro original.

Bulego, impulsados por buenos padrinos que mueven los hilos de la escena (los fichó Last Tour, la empresa del BBK Live, el BIME, etc.), crecieron hasta entrar en las fiestas de los pueblos y las ciudades (les vimos en la Semana Grande de Bilbao en 2024) y en todo tipo de eventos (el Festival de Jazz de San Sebastián en la playa de La Zurriola, el 950º Aniversario de la Fundación de Santurtzi…), y su líder Tom Lizarazu se ha convertido en un personaje conocido por la juventud vasca y en un participante habitual de macro-eventos musicales como el Fair Saturday y el Ura Bere Bidean.

Y Tom Lizarazu, ingeniero de profesión, nos atiende antes de sus conciertos de este sábado y domingo en el Euskalduna, antes de parar durante año y pico, cubriendo todo 2026. Un parón para descansar, estrechar vínculos entre los miembros del grupo, y para componer música que parece que será distinta o al menos evolucionada.

Y en el concierto del domingo, hará público la fecha y el lugar de regreso en el año 2027.

-¿Qué sensaciones te han quedado después del primer concierto de los tres de despedida temporal en el Euskalduna?

-Increíbles. La respuesta del público ha superado una vez más todas nuestras expectativas. No sabíamos cómo comportaría la gente en un lugar tan emblemático como el Palacio Euskalduna, y la verdad que público y grupo hemos conectado desde el minuto cero. Nuestros seguidores saben que allá donde vamos salimos a por todas. Y aunque nuestra música tiene espacio para canciones lentas, siempre nos movemos en un ámbito festivo y de baile, por lo que desde la primera canción en el Euskalduna la gente ha estado bailando y disfrutando de uno de los conciertos más emotivos hasta la fecha, desde que empezamos con este proyecto

-¿Qué tipo de gente hubo viéndoos? En las fotos salen numerosos niños…

-El perfil ha sido una vez más muy diverso, con gentes de todas las edades unidas por la música y las ganas de disfrutar.

-¿Hay un pasaje con música de cámara en el concierto?

-Sí. Hemos preparado un concierto especial adecuado a la situación y al lugar. Para nosotros terminar esta gira y esta etapa del proyecto en el Palacio Euskalduna es algo muy especial y queríamos estar a la altura. Queremos dejar al público que nos va a apoyar en estos últimos tres euskaldunas un buen sabor de boca, por lo que hemos optado por preparar un concierto diferente. Nos acompañan un cuarteto de cuerda y la Bilboko Korala con 40 coristas en un pasaje con versiones inéditas de algunas canciones de nuestro repertorio.

-Ajá. ¿Estás nervioso ante los dos próximos conciertos de este finde?

-Nervioso no es la palabra. Diría más bien emocionado y con ganas.

-¿Cuesta sonorizar el Euskalduna para una banda como vosotros? El volumen alto suele jugar malas pasadas, provocar mucho eco en la madera que recubre sus paredes.

-Tenemos la suerte y el privilegio de contar con verdaderos profesionales en nuestro equipo técnico. Igor Iglesias, nuestro técnico de sonido, ha estudiado el recinto a fondo. Además tiene experiencia previa por haber sonorizado el mismo recinto para otros grupos, y al menos este pasado sábado (1 de noviembre) el resultado ha sido más que satisfactorio a nivel de escucha, según nos han hecho llegar algunos de los asistentes.

-Perfecto. Oye, Tom, de verdad que me ha dado pena ver las nuevas fotos del grupo. De cinco miembros, hombres y mujeres, jóvenes y veteranos, habéis pasado a tres, sin el elemento femenino. ¿Por qué ha sido? ¿Acaso los otros dos no querían seguir con tanto lío, tanta implicación en el grupo?

-Nuestro último disco, 'Aldatu aurretik' (antes de cambiar), habla precisamente de eso: de los cambios. La conclusión del disco es que tenemos que aceptar que lo único constante en nuestras vidas es el cambio y que de alguna manera tenemos que abrazarlo y aprender a vivir con él.

-Vaya…

-En este sentido, Bulego ha variado desde sus inicios, aunque seguimos siendo un grupo de amigos que pese a todo sigue disfrutando como el primer día de los conciertos. Durante esta última gira además hemos incorporado también en el escenario a Elba Azpillaga (teclados), que ha traído al grupo una energía fresca y rompedora.

-Bueno, me dio pena porque nada más ver la foto pensé que las cosas ya casi no duran. Las relaciones son más cortas, la atención al arte más fugaz, por ejemplo a las películas y las canciones... Y así con todo.

-Zygmunt Bauman (Poznan, Polonia, 1925 – Leeds, Inglaterra, 2017; sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico) ya lo dijo: vivimos tiempos líquidos y lo estable es cada vez más inusual. El mundo de la industria musical no está exento de ese estado de cambio constante. De todos modos, una de las razones para parar este 2026 y no tocar conciertos durante más de un año es precisamente que queremos establecer bien los cimientos del proyecto para seguir creciendo de forma estable y disfrutar de cada paso.

-Bulego salís de un entorno rural, verde, pero vuestra música es más que urbana, ¡es de megalópolis!

-Creo que este entorno rural en el que vivimos nos da la oportunidad de tener más tiempo para nosotros fuera de los estímulos que rodean a los núcleos urbanos más grandes. Es posible que por esa razón naciese Bulego: como no tenemos tantos conciertos a los que asistir ni tanta oferta cultural, disponemos de más tiempo para crear y dar rienda suelta a lo que nos sale.

-Claro…

-Además, siempre hemos tenido una gran inquietud musical y una curiosidad innata por descubrir cosas nuevas. Grupos como Grises, que viven prácticamente al lado, nos han influido mucho en cuanto a atrevernos a incorporar instrumentos como sintetizadores o percusión electrónica.

Ampliar Bulego, este verano en el Festival de Jazz de San Sebastián.

-La última canción que habéis editado se titula '7kale' y se inspira en Bilbao. ¿Por qué? ¿Vienes mucho por aquí?

-El núcleo de Bulego sigue siendo Azkoitia, pero tenemos un cariño especial a Bizkaia en general y en concreto a Bilbo. Es una ciudad con mucha vida y las Zazpi Kaleak (siete calles, el casco viejo) son un lugar de memoria colectiva que nos ha inspirado para este último tema. Sentíamos de algún modo que también Bulego durante estos cinco años de vida para nosotros ha sido un espacio para compartir momentos especiales.

-Cinco años… En una entrevista que hicimos en enero de 2022 te pregunté qué era Bulego y respondiste: «Bulego somos una banda de pop en euskera, llena de energía, baile y buen rollo». ¿Sigue sirviendo la descripción?

-No cambiaría ni una palabra.

-¡Algo que no cambia! ja, ja, ja... ¿Qué diferencias ves entre vuestros dos primeros discos de estudio, 'Erdian oraina' (21) y 'Aldatu aurretik' (23)?

-Creo que el segundo es más maduro en muchos aspectos, sobre todo en cuanto a la temática de las letras y el concepto del disco.

-Tom, ¿pensabas llegar tan lejos en la música?

-Siempre lo he soñado, aunque nunca creí que llegaríamos a donde estamos ahora. De todos modos, sigo emocionándome con las canciones igual que cuando empezamos, y eso para mí es lo más importante más allá de la dimensión o la repercusión del proyecto.

-Si no te dedicaras a la música, ¿cómo te ganarías la vida?

-Hasta empezar a dedicarme de forma más seria a la música trabajaba de ingeniero, así que supongo que el paso natural sería ese.

-Ya para acabar: ¿Habrá cambios sustanciales en la música del tercer disco de Bulego, que saldrá a ojo en 2027?

-Espero que sí. Seguimos teniendo una ambición creativa considerable y creo que los cambios son necesarios si queremos crecer y evolucionar. La música no deja de ser un reflejo de lo que somos y hemos crecido desde que empezamos, por lo que espero que esto también se vea reflejado en nuestras canciones.