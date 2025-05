Un brote de sarampión, una caída en directo... Shakira vive su gira más atípica

A. Mateos Viernes, 23 de mayo 2025, 13:53 Comenta Compartir

Desde que Shakira y Bizarrap lanzasen juntos al mercado la 'sesión 53', más conocida como 'las mujeres no lloran, las mujeres facturan' o simplemente la canción dedicada a Piqué, la carrera de la colombiana está disparada. La artista vive uno de sus mejores momentos y este 2025 lo dedicará en gran parte a ofrecer más de 60 conciertos en Estados Unidos, Canadá, México y numerosos países de Latinoamérica.

Miles de fans agotaron las entradas nada más ponerse a la venta. Todo parecía que iba a ir sobre ruedas pero en los últimos días a Shakira se le ha torcido la cosa. La semana pasada después de su concierto en Nueva Jersey (EE UU) las autoridades hicieron saltar la alarma por un posible brote masivo de sarampión. Una persona contagiada acudió al concierto y como la enfermedad se transmite por el aire con cierta facilidad, las instituciones instaron a los asistentes a tomar precauciones personales.

El pasado 20 de mayo, en su concierto en Montreal (Canadá), Shakira sufrió una aparatosa caída en directo que ella misma se tomó con mucho humor. Ocurrió cuando empezó a cantar 'Suerte'. La colombiana resbaló en el escenario y cayó al suelo con la cadera. Segundos después ya estaba de nuevo de pie, continuando con la canción como si no hubiese ocurrido nada.

Ampliar

Shakira bromeó, después, sobre el accidente en redes sociales. «Es que de las caídas nadie se salva... No me digan que no soy como un angelito volando», escribió con un gran tono de humor.

Temas

Shakira

Audiencias