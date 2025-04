La BOS toca en la Gran Vía como protesta y hoy repetirá el parón de ayer

Los músicos de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS) que están secundando la huelga convocada como medida de presión en la negociación del convenio tomaron este ... viernes la acera ante el palacio de la Diputación, en el centro de Bilbao, para interpretar unas piezas como forma de protesta. Esta acción se suma a la huelga de este jueves en el Euskalduna, que supuso que la gran mayoría de los intérpretes se bajaran del escenario tras tocar la primera pieza y leer un comunicado a los asistentes, que aplaudieron mayoritariamente la decisión de la orquesta.

Esta noche repetirán este mismo movimiento. La dirección de la BOS, por su parte, explicó que en ningún caso pueden anular el concierto de esta noche aunque el paro esté casi asegurado, «porque eso sería ir contra el derecho a la huelga de los trabajadores y además podría ocurrir que se desconvocara«. Garantizan que el dinero de las entradas será devuelto a todos los asistentes.

La protesta en la Gran Vía se desarrolló entre la interpretación de un puñado de piezas a cargo de las secciones de percusión y viento, incluido el famoso solo de trompeta de la película 'El Padrino', y consignas como 'Orkestra sinfonikoa, borroka', 'Aquí solo desafina la dirección' y 'No somos vacas, somos artistas, pero nos dirige un matarife'. Antes, miembros del comité hicieron lectura de un nuevo comunicado con afirmaciones como: «La huelga no nace de un capricho. No pedimos más salario, pedimos condiciones laborales dignas», y «la plantilla ha perdido 10 plazas desde 2018 que no se han recuperado, la cifra de 86 músicos que repite la dirección no es real y puede comprobarse en el portal de transparencia. Trabajamos con secciones bajo mínimos».

Representantes del comité celebraron la respuesta del público ante su paro en el concierto de ayer jueves: «El resultado de la huelga fue emocionante para nosotros, porque vimos que la mayoría del público nos apoya claramente y comprende nuestras reivindicaciones, no podemos estar otra cosa que agradecidos. En la lectura del comunicado, demostraron un absoluto respeto hacia nosotros, cosa que les agradecemos infinito. La medida de fuerza resultó porque fue seguida mayoritamente».

Reconocen que la orquesta que estaba en el escenario para ese primer momento «era más pequeña que la que iba a participar en la segunda parte», pero afirman que les consta que «los trabajadores que iban a abandonar el escenario en ese segundo momento iban a ser muchos más, menos la quincena que por sus motivos no apoyaron la huelga». Quieren señalar que «entre los que se quedaron sentados hay personal contratado para esta semana por el problema de las bajas y ausencias, son unos 4 o 5». «En la segunda parte íbamos a estar unos 85 y ahí hubiera sido mayoría aplastante», añaden.

Las mismas fuentes aseguran que a la entrada del Euskalduna se les acercaron aficionados: «Nos preguntaban '¿Qué hacemos? ¿Entramos? Porque estamos con vosotros». Les dijimos, no, por favor, entrad al concierto, aplaudid lo que tengáis que aplaudir y haced lo que queráis en conciencia. No vamos a condicionar a nadie. Y lo único que os pedimos es disculpas, perdonad pero esto va por vosotros, para que la orquesta sea mejor. Porque somos un referente de Vizcaya y debemos continuar siéndolo«.

Huelga injustificada

La dirección de la orquesta ha calificado esta convocatoria como una huelga «injustificada», alegando que en la última reunión ambas partes llegaron al acuerdo de volverse a ver en mayo, ante la imposibilidad de verse antes por las vacaciones de Semana Santa y las agendas de los implicados, motivo por el que no entienden esta medida. Representantes del comité consideran, sin embargo, que venían «avisando desde hace mucho tiempo de la necesidad de un mensaje claro. Y hay un tema que siempre nos han dicho que no depende de ellos, y que sabemos que depende de los patronos de la Fundación, el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Vizcaya, que es la recuperación de las plazas que se perdieron. Sabemos que ni el director general nuevo ni el anterior tienen la potestad de crear plazas eliminadas, es una decisión del patronato. Y siempre nos han dicho que no puede ser, pero eso es voluntad política».

Esta tarde, los trabajadores en huelga repetirán la estrategia: se concentrarán a la entrada del Euskalduna durante media hora, y luego entrarán, se vestirán para el concierto, saldrán y tocarán la primera pieza, leerán el comunicado y abandonarán el escenario. Las mismas fuentes aseguran que la dirección de la empresa no se ha puesto en contacto con ellos. Sí contestaron, sin embargo, a este periódico, e insisten en la idea de que se trata de una «huelga injustificada», y resaltan que tendrán que pagar al director y solista contratados para la ocasión, y también a los músicos huelguistas «por su participación en unos ensayos que se han llevado a cabo para nada. Solo se les quitará la parte relativa a la huelga de ayer y de hoy». Repiten que aunque los trabajadores digan «que no piden más dinero, sí piden trabajar menos por el mismo sueldo, y eso es lo mismo. Y trabajan menos horas de las que estipula el calendario. De media, los músicos están ganando 50.000 euros por unas 1.200 o 1.300 horas. Esa es la realidad».

Los músicos japoneses invitados

Se da la circunstancia de que el director, Tatsuya Shimono, y el pianista solista, Nobuyuki Tsujii, son dos músicos japoneses invitados para la ocasión, y que a decir de los trabajadores, fueron informados del paro y de sus causas: «Al director le hemos explicado la problemática, lo entiende perfectamente y nos ha apoyado en todo -aseveran desde el comité-.

De hecho, nos hizo un estupendo 'speech' en el ensayo general diciendo que le hacía mucha ilusión venir a dirigirnos a Bilbao porque nos vio las dos veces que fuimos a tocar a Japón, en 2007 y en 2009, dijo que le gustó mucho el sonido de la orquesta y que cuando se le llamó para hacer este programa le hizo mucha ilusión. Dice que espera que esto ocurra más veces, que se le llame. Y que nos mostraba su apoyo, que esperaba que las cosas se solucionen». En cuanto al pianista, «hablamos con el representante y con su padre para explicarles la problemática y lo han entendido perfectamente».

En este punto precisamente, la dirección de la orquesta matiza que no se puede interpretar la no aparición del director y el solista como un apoyo implícito a la huelga, porque «eso es desconocer el funcionamiento de una orquesta. El director y el solista solo salen a escena cuando el bombardino ha afinado, y como no hubo bombardino, no salieron. Eso no se puede interpretar en absoluto como un apoyo a la huelga».

Próximas protestas

La siguiente cita para negociar con la empresa será el 12 de mayo. Antes de eso, tras los días de vacaciones de Semana Santa, los músicos retomarán los ensayos el día 22 de abril para hacer frente en primer lugar a la producción en el Arriaga de la zarzuela 'Mari-Eli', el 30, y más tarde a los ensayos para la ópera de Abao de 'Otello', en mayo.

«No podemos aventurar nada, pero en principio no queremos perjudicar a terceros. Esperemos que para entonces hayamos conseguido llegar a un acuerdo. Nosotros estamos dispuestos también a ceder cosas, hay que buscar un equilibrio razonable. Ahora esperamos alguna reacción a lo que hemos hecho antes de la siguiente reunión. Porque las protestas van a seguir, en principio no descartamos que pueda haber otra huelga como esta en el siguiente concierto programado de la orquesta, ya en junio».