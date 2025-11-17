La BOS lanza BOSkide, su programa social con el que llevará música a los bebés hospitalizados de Basurto

La Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS) ha presentado este jueves BOSkide, el nuevo nombre de su histórico programa de mediación social y educativa —antes Musikahazi—, con ... el que la institución quiere reforzar su papel como comunidad. «A partir de este año el nombre va a ser diferente, es más sencillo y quiere incidir en esa idea de ser un compañero de viaje», explicó Iñigo Alberdi, director general de la BOS.

El programa, desarrollado junto a Euskalduna Bilbao, registró 6.200 participantes en la pasada edición y este año aspira a alcanzar 6.700, gracias a una oferta ampliada que abarca desde conciertos para bebés hasta talleres con asociaciones sociales, charlas y proyectos educativos en colaboración con centros escolares. Alberdi también ha confirmado que las negociaciones del convenio con los músicos continúan sin novedades.

Conciertos para bebés hospitalizados

Entre las propuestas más demandadas regresan los Conciertos para bebés, a cargo de la compañía Musicalmente. Tendrán lugar el 28, 29 y 30 de noviembre en la sala OB del Euskalduna. Como gran novedad, el equipo realizará una intervención musical en el Hospital de Basurto el 31 de diciembre, en los pabellones de Neonatología y Pediatría. La programación familiar incluye el espectáculo 'Molto Barroco', de Píscore Teatro, el 14 de febrero, una comedia musical con percusión y gags teatrales destinada a niños y niñas a partir de seis años.

En el ámbito escolar, la BOS ofrecerá el concierto didáctico Logelan Logale, los 28 y 29 de abril, en el que por primera vez los estudiantes de 5º y 6º de Primaria deberán cantar la cantata junto a la orquesta. «No es un concierto didáctico al uso. Queremos que no vengan solo a escuchar, sino a hacer música, que sean protagonistas», ha apuntado Mikel Gaztañaga, responsable de la gestión de BOSkide. El programa incluye también las visitas a la BOS para alumnado de Secundaria, que podrán asistir a un ensayo real, visitar almacenes, camerinos y conocer el funcionamiento interno de una orquesta.

Talleres sociales

Una de las líneas más sólidas del programa es la de los talleres sociales, dirigidos por la psicóloga y musicoterapeuta Elena Pérez Sáez de Buruaga, que se desarrollan desde 2012 y trabajan con entidades que atienden a personas en riesgo de exclusión como Lantegi Batuak, Adsis Bestalde, Askabide y Gizakia.

«Estos talleres buscan ofrecer un espacio de encuentro donde experimentar y disfrutar de nuevas experiencias musicales», ha explicado Pérez. Su finalidad es «descubrir instrumentos, crear música colectiva y acercar a las personas a la orquesta».

El programa incluye además una sesión especial en la que un músico de la BOS visita cada grupo, para compartir su experiencia y conversar con los participantes. «Lo valoran mucho, ese contacto directo», ha añadido.

Ensayos generales abiertos

Los ensayos generales volverán a abrirse a personas con necesidades especiales, coordinados junto a Gertu Kultura, para facilitar el acceso a quienes no pueden acudir a los conciertos.

En paralelo, el proyecto BOSlaris cumple 12 ediciones. Está dirigido a músicos amateurs que ensayan con profesionales de la orquesta hasta ofrecer un concierto final el 14 de abril en el Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga.

El programa para personas adultas incluye las charlas pre-concierto de Mercedes Albaina, que buscan acompañar a quienes se acercan a la música sinfónica por primera vez. También continúa el curso «Disfrutar las artes», de la Universidad de Deusto, con participación de personal y músicos de la BOS.