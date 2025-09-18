El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Concierto de la Coral el pasado año junto al Itsasmuseum. Yvonne Iturgaiz

La BOS y la Coral ofrecerán un concierto a pie de calle en el centro de Bilbao

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Bilbao

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:35

La Sociedad Coral y Bilbao Orkestra Sinfonikoa aunarán fuerzas el próximo 4 de octubre para ofrecer un insólito concierto a pie de calle en el centro de la capital vizcaína. En concreto, será en la Gran Vía, junto a la Diputación, para celebrar precisamente el 125 aniversario del Palacio Foral.

Bajo la dirección de Mikel Fernández, dicho sábado de octubre a las 20 horas el público podrá disfrutar de la actuación de ambas instituciones culturales de Bizkaia, con la soprano Lorea López y el tenor Aitor Garitano como solistas. El programa, de aproximadamente una hora de duración estará centrado en música de compositores vascos, y en él no faltarán grandes clásicos como 'El Caserío' o 'La Meiga' de Jesús Guridi, 'Maitena' de Charles Colin, o 'Mendi-Mendiyan' de José María Usandizaga.

Con esta propuesta musical, la Diputación Foral de Bizkaia prosigue con su calendario de actividades dirigidas a conmemorar junto a la ciudadanía el 125 aniversario de su Palacio Foral. Para la celebración de este concierto gratuito frente al edificio se pondrán a disposición del público interesado en asistir 500 localidades que serán asignadas, hasta cumplimentar el aforo previsto.

La campaña de celebración del 125 aniversario de la inauguración del Palacio está en marcha desde mediados de este año con diversas actividades, a las que hay que añadir que el emblemático edificio se integrará el próximo mes en la programación de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025, dedicadas al patrimonio arquitectónico.

En el marco de este evento, la población podrá descubrir los detalles y la historia del inmueble, de estilo ecléctico, diseñado por el arquitecto zaragozano Luis Aladrén Mendivil, y que fue inaugurado el 21 de julio de 1900.

