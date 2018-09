'La Bohème' se monta en un garaje de Bilbao El escenario se situará en la segunda planta del Garaje San Mamés, con 280 sillas de tijera (incluida una almohadilla) para el público. : / Ana Garay Los productores Emiliano Suárez y Macarena Bergareche dan un toque dandy a la ópera, ambientada en Nueva York ISABEL URRUTIA CABRERA Sábado, 15 septiembre 2018, 02:50

Los ensayos de 'Ópera Garage' empezarán el 2 de octubre. Hasta entonces, en el Garaje San Mamés de Bilbao (entrada por Sabino Arana, 21) no habrá nada que llame la atención. Ningún ruido fuera de lo normal. Tampoco camerinos, atrezzo, trajes o partituras; y mucho menos un piano de media cola. La transformación llegará poco a poco, una vez que los artistas calienten motores y dominen el espacio y las distancias. Se calcula que en un par de jornadas estarán listos para representar 'La Bohème', los días 4 y 5, con dirección de escena de Emiliano Suárez y Ana Garay.

El acompañamiento musical estará en manos de Borja Mariño, que se sentará al teclado, y entre los cantantes hay figuras como Mariola Cantarero (Mimì), Pancho Corujo (Rodolfo), Borja Quiza (Marcello), Ruth Terán (Musetta), Stefano Palatchi (Colline)... «Un elenco de primera división. Se han embarcado en esta aventura para ganar nuevos públicos, en marcos insólitos, porque creen en el proyecto. Además, somos amigos y hay un clima de trabajo muy positivo. Evidentemente, ayuda que siempre me ha apasionado la ópera. Y conste que no solo como aficionado; tengo la carrera de canto y soy muy respetuoso con la música y el texto. ¡El trabajo del compositor es sagrado!», recalca el impulsor del montaje, Emiliano Suárez, empresario y fotógrafo, además de heredero de la reputada saga de joyeros bilbaínos.

Con estos antecedentes, cabe esperar que el proyecto tenga muchos quilates. En la producción, también se ha implicado Macarena Bergareche, una joven ejecutiva que también apuesta «por los espacios alternativos y sorprendentes». ¿Cómo se les ocurrió elegir el Garaje San Mamés? Pura casualidad. El pasado mayo, con motivo de una exposición de la obra fotográfica de Suárez justamente en la segunda planta del viejo edificio industrial, «descubrimos las posibilidades escénicas y acústicas del lugar», desvela Bergareche.

– ¿En serio tiene buena acústica?

– Buenísima. Recuerdo que Emiliano dio unas palmadas y se puso a cantar... Tiene voz de tenor y siempre está cantando, ja, ja.

Apoyo de la ABAO

Esta 'Bohème' underground tiene el apoyo de la ABAO porque, entre otras cosas, servirá de preámbulo a la temporada que arrancará el 20 de octubre en el Euskalduna con el mismo título de Puccini y Ainhoa Arteta como gancho. «No estaba calculado, de verdad. Teníamos 'La Bohème' en la cabeza mucho antes de saber que también se ofrecería en el Palacio Euskalduna», aclara Suárez. Las entradas, no obstante, ya están a la venta en la propia web de la ABAO para las funciones de los días 4 y 5.

Un viejo edificio industrial que tiene los días contados Las funciones de 'La Bohème' en el Garaje San Mamés serán una experiencia irrepetible. El viejo edificio industrial tiene los días contados. Las dos representaciones del montaje impulsado por Emiliano Suárez y Macarena Bergareche serán las primeras y las últimas. El suelo ha sido recalificado para construir viviendas. La parcela llevaba muchos años en el punto de mira de las promotoras inmobiliarias y no tardará en albergar 62 pisos. Se apostará por la luz y las formas con movimiento. Nada que ver con la estética dura del Garaje San Mamés (también conocido como Ellacuría), una construcción de 1942 con rango de Bien de Interés Cultural. El edificio, de estilo racionalista, iba para fábrica y almacén de calzado, pero la iniciativa empresarial fracasó y acabó convirtiéndose en parking y gasolinera.

El aforo máximo será de 280 personas y el precio de las entradas se presenta bastante asequible (35 euros, salvo las dos primeras filas que cuestan 60). El escenario abarcará poco más de 120 metros cuadrados y estará rodeado de sillas de tijera –con un mullido cojín– que le darán un aire de ring de boxeo. «Tendrá una atmósfera clandestina, que gustará mucho a la gente joven. O no tan joven. Es una propuesta fresca y moderna que, por cierto, ha entusiasmado a Ainhoa Arteta», apunta Macarena Bergareche. En ningún caso habrá modificaciones en la letra o la música, a pesar de que la trama se ha trasladado del París bohemio de finales del siglo XIX al Nueva York más artístico y dandy de la actualidad.

No había alternativa en un espacio como el Garaje San Mamés. «La estética brooklyniana condiciona la dramaturgia pero, oye, no me quejo porque da muchísimo juego», asegura Suárez. En ningún otro sitio se habría encontrado con vidrieras cochambrosas de los años 40 y un surtidor de gasolina, además de estalagmitas de un centímetro en el suelo, que se han ido formando paciente y metronómicamente con las goteras de medio siglo... Tic, tic, tic, tic. Es lo que se oye todas las noches; además de las correrías de gatos, ratas y demás fauna.

El Garaje San Mamés podría valer para recrear Gotham City, donde se ambientan las aventuras y desventuras de Batman. Hay charcos repugnantes y roña, pero también una penumbra que invita a soñar. Iluminación perfecta para el poeta Rodolfo y para la modistilla tuberculosa Mimì (reconvertida ahora en estilista de moda) que se agarran a la vida con desesperación. Artistas ambos que descubren belleza en todos lo rincones, también en el fango de un garaje.

