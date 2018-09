Los Cavernícolas arrasaron El cavernícola Paul subido a la barra de La Nube llena. / Carlos Gª Azpiazu El cuarteto neozelandés triunfó en La Nube con su punk 77 juerguista y melódico y contagió su sed a toda la parroquia encantada ÓSCAR CUBILLO Miércoles, 19 septiembre 2018, 13:56

Llenazo y expectación el martes en La Nube de Santutxu para calibrar a The Cavemen, cuatro joveznos juerguistas neozelandeses que hace dos años se mudaron a Londres para desde ahí conquistar el mundo con su punk 77 nervioso, urgente y sediento. En el bar le entraron ganas de beber cerveza a todos los espectadores. Y gañía el vocalista antípoda: «More beer, please, more beerrrr». Un casta el cantante, Paul, quizá el benjamín del combo, quien antes de empezar su actuación se quitó la camiseta de los Flamin' Groovies y con el torso desnudo se puso a berrear ansioso, ataviado sólo con un pantalón de leopardo, un cinturón con hebilla de Elvis y botines que vimos cuando se subió un par de veces a la valla que separa el escenario de la gente y cuando también se subió a la barra del bar (en el segundo bis, en la última canción, una versión del 'She Said' de Hasil Adkins). Ah, también tenía varios tatuajes, entre ellos uno que decía 'Cretin' y que parecía de rotulador.

Además, durante su actuación Paul se cortó el cuello imaginariamente, se arrodilló para rezar (en el primer bis, una versión sorprendente del 'Lost Highway' del Gun Club, como identificó Javi Zaitegui), dedicó una canción «a El Rey, Elvis está vivo», una vez se marcó una lágrima recorriendo su mejilla, etc. Paul no paraba quieto y, en ocasiones, saltaba simultáneamente con sus compinches, que también acabaron con el torso desnudo (el bajista Nick llevaba tatuajes con una pistola y otro que en el seno de un corazón albergabala palabra beer, cerveza).

Los kiwis (así apodan a los neozelandeses) eyectaron 24 canciones en 54 minutos, todas deudoras del punk 77 británico, bastante melódico él (pensamos en los Buzzcoeks, en los Undertones…), muy divertido (ecos de Toy Dolls, los Vibrators, los Rezillos…), muy serios (Stiff Little Fingers…), con querencia coral (los primeros Clash…), y mensajes entre los que distinguimos varios baby, baby, un kiss my ass, un burning ardiente y deseoso en 'Burn Out For Love', y poco más.

El incorregible y barbilampiño cantante kiwi. / Carlos Gª Azpiazu

Son unos cachondos bastante (auto)destroyers estos cuatro pollos rabiosos salidos de Auckland, que no sabemos si en realidad el martes en La Nube tocaron canciones suyas con títulos como 'Delincuente juvenil', 'Bailando sobre el filo de la navaja', 'Ojalá lancen la bomba sobre mí', 'Nacido para odiar', 'En el pub', 'La escuela apesta' o varios de su último LP, 'Nuke Earth / Tierra Nuclear' (Slovenly, se puede oír en Bandcamp; por cierto, el disco suena más a garaje que a punk), caso de 'Amor criminal', 'Nena de Chernobyl', 'Fin de semana de siete días' (¡esta sí la hicieron!), 'Dame birra o dame muerte'…

«¡Son guapísimos!», chilló un espectador emocionado entre pelotazo y pildorazo de The Cavemen, o sea Los Cavernícolas, entre risas de la parroquia, que estuvo de acuerdo y se lo pasó de muerte.