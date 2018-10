El BIME traerá al fundador de la MTV y a la tercera mujer más influyente de la música Mauro Alonso, director del BIME Pro, Imanol Pradales, diputado de Desarrollo Económico y Territorial, y Alfonso Santiago, director de Last Tour. / Manu Cecilio John Lack y Vanessa Reed serán las grandes estrellas del festival que se celebra en el BEC a partir del 24 de octubre, al que acudirán más de 2.000 profesionales de la industria OSKAR BELATEGUI Lunes, 15 octubre 2018, 15:27

La sexta edición del BIME (Bizkaia International Music Experience) volverá a convertir Bilbao en «el punto de encuentro de la industria musical del sur de Europa», según Imanol Pradales, diputado de Desarrollo Económico y Territorial. La promotora Last Tour y la Diputación foral de Bizkaia organizan esta feria bicéfala: por un lado es un foro profesional y por otro un festival en toda regla con 24.000 asistentes el año pasado, que traerá al BEC los días 26 y 27 de octubre a artistas como Aphex Twin, MGMT, Slowdive y Belako.

Alfonso Santiago, director de Last Tour, tiene claro que el BIME Pro es «la gran referencia musical» en España para todo aquel que trabaje en el sector. Más de 2.000 profesionales, entre ellos representantes de 200 festivales, acudirán a las jornadas que se celebran en el BEC del 24 al 26 de octubre con 220 ponentes de 22 nacionalidades. Se hablará sobre el futuro de los festivales y el turismo musical, de las 'startups', de los aspectos legales y los derechos de autor, de videoclips, de videojuegos...

John Lack , fundador de la MTV, será una de las estrellas del encuentro. Este neoyorquino cambió la historia de la televisión y la música el 1 de agosto de 1981, cuando se puso delante de la cámara y anunció «señoras y señores, ¡rock and roll!». 'Video killed the radio star' de The Buggles fue el primer videoclip emitido en un canal que transformó la manera en que se consumía música en los hogares. La MTV reinventó el márketing musical y obligó a los grupos a trasladar su creatividad a las imágenes. Michael Jackson o Madonna no serían quiénes son si no fuera por la MTV, que también ofreció animación adulta ('Beavis y Butthead') y programas transgresores como 'Jackass'.

La otra gran atracción del BIME Pro será la presencia de Vanessa Reed, nombrada la tercera mujer más influyente de la industria musical solo por detrás de Beyoncé y Taylor Swift. Al frente de PRSFoundation, una asociación que apoya a los artistas primerizos en Reino Unido, Reed es una de las impulsoras del programa #Keychange, una iniciativa para reconocer el talento de artistas y emprendedoras de la industria para que sirvan de ejemplo e inspiren a otras mujeres a seguir sus pasos.

El BIME fue uno de los ocho festivales fundadores de #Keychange, un movimiento al que ya se han sumado más de 150 festivales. El objetivo de eliminar la brecha de género tiene un plazo: en 2022 se pretende que haya paridad en los festivales musicales. Una delegación de 60 mujeres punteras en el mundo de la música discutirá sobre la cuestión en Bilbao. El BIME también acogerá la quinta edición del Encuentro Jurídico organizado por la firma de abogados y economistas Lener, que se centrará en la regulación de la venta de entradas y en la relación contractual entre artista y promotor.

Además de los artistas ya anunciados en las últimas semanas que tocarán en el BEC (50 euros la entrada de día; 90 el bono para los dos días), el BIME Pro traerá el miércoles 24 y el jueves 25 de octubre a medio centenar de grupos que despuntan. El Kafe Antzokia, el Stage Live, La Ribera o El Muelle serán algunos de los escenarios donde tocarán de manera gratuita The Wheels, Halo Maud, Tarsius o El Imperio del Perro. El BIME será un festival 'cashless' (sin dinero en metálico) y los pagos de comida, bebida y merchandising en el BEC se harán mediante 'Tuents'.Si la recarga de la pulsera inteligente se ha hecho online, el dinero sobrante se devolverá a la tarjeta de manera automática y sin ningún tipo de recargo.