El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 31 de octubre
Logo Patrocinio
El público disfrutó este viernes de los conciertos gratuitos del BIME Live junto a la ría de Bilbao.

El público disfrutó este viernes de los conciertos gratuitos del BIME Live junto a la ría de Bilbao. Mireya López

El BIME Live llena de música gratuita el paseo de Uribitarte

Villano Antillano, Delaporte, Silitia, Flaca y Ruptura convierten el centro de la ciudad en un escenario al aire libre en una noche de paraguas, disfraces y ganas de fiesta

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:55

Comenta

Aunque el tiempo no acompaña, los bilbaínos Bilbao se resisten a ponerse a cubierto cuando hay música gratuita de por medio. El paseo de Uribitarte ... se llenó este viernes con los conciertos gratuitos del BIME Live, que trajo a artistas como Villano Antillano, Delaporte, Silitia, Flaca y Ruptura a la orilla de la ría. Entre los asistentes, la mezcla ha sido tan variada como la lluvia intermitente: grupos de amigos, curiosos, familias disfrazadas por Halloween y fans entregados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  2. 2 El bulo de Vito Quiles para cancelar su acto en Pamplona: «La Policía ha interceptado 16 cuchillos en dos autobuses de Bilbao»
  3. 3

    Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico equipo KAS que tanto asustaba a Eddy Merckx
  4. 4

    Bizkaia ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar una inflación que ya supera el 3%
  5. 5

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  6. 6 Multan con 1.000 euros a un local hostelero de la playa de Ereaga que debe 200.000
  7. 7 ¿Por qué se ha teñido el cielo de fucsia en Bizkaia?
  8. 8

    La directiva da el pistoletazo de salida a la ampliación del aforo de San Mamés
  9. 9

    El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
  10. 10

    Bomberos y operarios de Montes extinguen el incendio de Güeñes, que ha quemado 10 hectáreas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El BIME Live llena de música gratuita el paseo de Uribitarte