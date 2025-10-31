El BIME Live llena de música gratuita el paseo de Uribitarte

Aunque el tiempo no acompaña, los bilbaínos Bilbao se resisten a ponerse a cubierto cuando hay música gratuita de por medio. El paseo de Uribitarte ... se llenó este viernes con los conciertos gratuitos del BIME Live, que trajo a artistas como Villano Antillano, Delaporte, Silitia, Flaca y Ruptura a la orilla de la ría. Entre los asistentes, la mezcla ha sido tan variada como la lluvia intermitente: grupos de amigos, curiosos, familias disfrazadas por Halloween y fans entregados.

Silitia se ha encargado de la apertura de la velada. El dúo bilbaíno que desplegó su pop electrónico oscuro con la solvencia habitual, ha hecho que muchos olvidaran la lluvia durante temas como 'Bien fantoche' o 'Sutanmendi'.

«La lluvia no creo que mejore el ambiente», bromeaban tres amigos de Mutriku refugiados bajo una capucha. «Ayer estuvimos un poco en Stage viendo a Svetlana y Sedientos de Cumbia. A Silitia ya les conocíamos de antes, nada nuevo, pero siempre molan». A su lado, dos amigas de Gasteiz, Aintzane y Malen, hablaban entre risas: «No está mal invertir en cultura, nosotras hemos venido a ver a Silitia y a Delaporte, luego nos vamos a la 'kultur' de Bilbi a ver a Sudor y a Ídolos del extrarradio».

Pese al chaparrón, el ambiente ha sido festivo. Una familia de Getxo, disfrazada al completo —Maléfica incluida—, se refugiaba bajo el puente del ayuntamiento. «Este es nuestro plan de todo el fin de semana. Vamos a reventar el disfraz, hay que amortizarlo desde hoy hasta el lunes», contaban entre risas. «Ha sido pura casualidad, los columpios estaban mojados y hemos acabado aquí. Me parece fantástico este tipo de iniciativas al aire libre y gratuitas. Vas a cualquier ciudad europea como Viena o París y lo hacen siempre. Todo lo que se haga, bienvenido sea».

También hay quien se toma la cita como una fiesta a medida. Un grupo de amigas han ido disfrazadas con pelucas, gafas y bigotes falsos para rendir homenaje a Silitia. «Les hemos visto quince mil veces y siempre son perfectos. Este año no me he enterado de mucho porque no tengo redes sociales, pero vine a ver Isla de Caras, Mat Alba y Silitia», contaba una de ellas mientras se recolocaba el bigote. «Me parece genial que hagan este tipo de actividades al aire libre para disfrutar de la vida en general. Hay ambientazo, aunque este año no tanto… otros años salía los cuatro días, pero ya me hago mayor».

Entre paraguas y disfraces, el BIME Live vuelve a demostrar que en Bilbao la cultura no entiende de excusas meteorológicas. Ni la lluvia ni los muertos vivientes han podido con las ganas de música.