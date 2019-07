El BIME Live anuncia más funk, indie folk y música bailable Brittany Howard, vocalista de Alabama Shakes, actuará en solitario en el BIME Live. / E. C. Brittany Howard, Glen Hansard y Roisin Murphy se suman al cartel del festival de otoño en el BEC IÑAKI ESTEBAN Jueves, 11 julio 2019, 00:39

Los festivales ya no son sólo para el verano, como demuestra el BIME Live que se celebra en el BEC de Barakaldo este año el 1 y el 2 de noviembre, y que ha sido unos de los primeros en España en romper el marco estival. Con sus escenarios distribuidos por distintos pabellones, propone una combinación de artistas de primera línea, actuaciones para ver sentado en un anfiteatro dispuesto para la ocasión y un espacio destinado a la electrónica, Gaua.

Después de los anuncios de Kraftwerk, pioneros del tecno, Jamiroquai, The Divine Comedy y Amaia, entre otros, la promotora Last Tour ha anunciado más confirmaciones, como Britanny Howard, cantante y líder de Alabama Shakes; Róisín Murphy, exvocalista de Moloko, y Glen Hansard, irlandés representante del indie folk y unos de los miembros de la banda que protagonizaba la película 'The Commitments', dirigida por Alan Parker.

Brittany Howard llegará al BEC el 2 de noviembre con su primer disco en solitario, 'Jamie', una combinación de funk y soul de esta sureña estadounidense que dedica a su hermana mayor, fallecida en 1998. De ella aprendió a escribir poesía y a tocar el piano. Róisín Murphy empezó con Mark Brydon en Sheffield, en 1994, una relación que enseguida derivó en pareja creativa bajo el nombre de Moloko, dúo de pop de baile con elementos de funk y trip hop que se asoció a la onda de otras bandas británicas del momento como Portishead y Massive Attack. Desde 2004 empezó su carrera como solista con su delicada voz y su electrónica bailable.

Además de estas actuaciones, el BIME Live ha fichado para esta edición a Phantogram, pareja de neoyorquinos formada Josh Carter y Sarah Barthel que encarnan el dream pop, una tendencia que en la última década ha ganado en practicantes y seguidores. A ellos se añade Omago, joven formación vasca de pop-rock que han ganado el concurso Soinu Berriak organizado por la Diputación de Bizkaia.

A los amantes de los sonidos más bailables y contundentes está reservado el espacio Gaua. El tecno crudo de Helena Hauff, los sets de Daphni, el inquieto músico y compositor canadiense conocido también con el nombre de Caribou, la polivalencia del británico Pearson Sound y el house con influencia pop del madrileño Pional serán algunos de los protagonistas de este apartado.

Cooper Saver, locutor de Dublab con base de operaciones en Los Ángeles, y el house a bajas revoluciones y vocal de la surcoreana Park Hye Jin completan la programación de este club dentro del festival.