Samantha Hudson, referente del colectivo LGTBIQ+, presentará en directo su nuevo trabajo discográfico Jara García Azor

Samantha Hudson

«Bilbao es la ciudad con más bisexualidad per cápita»

Presenta este sábado a las 20.00 horas su álbum 'Música para muñecas' en la sala BBK de la mano del ciclo musical Sirimiri

Ekaitz Vargas

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:28

Samantha Hudson (León, 1999) es más que una cantante, es un fenómeno performático. Convertida en icono pop queer tras viralizarse con sus primeras canciones y ... ganar un premio MTV, ahora presenta 'Música para muñecas', un disco que describe como «la resaca del anterior». Este sábado a las 20.00 horas en la Sala BBK arranca la gira de este nuevo espectáculo, en una ciudad que define como «la capital de los bisexuales».

