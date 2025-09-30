BIGSOUND Barakaldo desvela sus primeros artistas con Myke Towers a la cabeza

El festival de música urbana BIGSOUND empieza a dar forma a su desembarco en Barakaldo. La cita, que celebrará su primera edición los días 3 ... y 4 de julio de 2026 en el exterior del Recinto Ferial de Ansio, ha anunciado este jueves los primeros nombres de su cartel: Myke Towers encabezará el debut de la cita vizcaína, acompañado por un plantel que incluye a Juan Magán, Omar Montes, Beret, Lucho RK, Nil Moliner, Despistaos, SamuraÏ, Veintiuno, Ben Yart, Euskoprincess, Iñazio, Mafalda Cardenal y María Escarmiento.

La organización ha subrayado que se trata de los primeros artistas confirmados, lo que apunta a que en las próximas semanas podrían sumarse más nombres al cartel. Con esta primera tanda, BIGSOUND Barakaldo se presenta como una de las grandes apuestas del verano en el País Vasco, uniendo a referentes internacionales y nacionales con talentos emergentes del panorama urbano y pop actual.

El festival llega a Bizkaia tras el éxito de las ediciones de Valencia, Sevilla y Pontevedra, consolidándose como uno de los mayores encuentro de música mainstream y urbana del país. Más allá de la música, BIGSOUND ofrecerá también una experiencia completa con zonas gastronómicas, market y áreas de descanso.

La preventa oficial de entradas comenzará el jueves 2 de octubre a las 12:00 horas, mientras que la venta general se abrirá ese mismo día a las 18:00 horas. Los bonos serán limitados y partirán desde 49 euros, disponibles a través de la web del festival (bigsoundfestival.com).