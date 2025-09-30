El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
Logo Patrocinio
Myke Towers reunió en el BEC a 11.000 personas David Recio

BIGSOUND Barakaldo desvela sus primeros artistas con Myke Towers a la cabeza

El festival celebrará su debut los días 3 y 4 de julio de 2026 en el exterior del Recinto Ferial de Ansio y ya ha confirmado a artistas como Juan Magán, Omar Montes o Beret

Ekaitz Vargas

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:57

El festival de música urbana BIGSOUND empieza a dar forma a su desembarco en Barakaldo. La cita, que celebrará su primera edición los días 3 ... y 4 de julio de 2026 en el exterior del Recinto Ferial de Ansio, ha anunciado este jueves los primeros nombres de su cartel: Myke Towers encabezará el debut de la cita vizcaína, acompañado por un plantel que incluye a Juan Magán, Omar Montes, Beret, Lucho RK, Nil Moliner, Despistaos, SamuraÏ, Veintiuno, Ben Yart, Euskoprincess, Iñazio, Mafalda Cardenal y María Escarmiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  2. 2

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  3. 3 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  4. 4 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  5. 5

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  6. 6 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  7. 7

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  8. 8

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  9. 9

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  10. 10

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo BIGSOUND Barakaldo desvela sus primeros artistas con Myke Towers a la cabeza

BIGSOUND Barakaldo desvela sus primeros artistas con Myke Towers a la cabeza