El Bafle Bertín Osborne, mejor que nunca Cantando 'México lindo' con el mariachi. / ÓSCAR CUBILLO El eterno galán cantó con garantías, nos hizo reír con sus monólogos y caldeó el lleno Euskalduna con el mariachi y sus rancheras ÓSCAR CUBILLO Sábado, 6 abril 2019, 14:38

Justo antes de aparecer en Telecinco entrevistando desde su chalé madrileño a los políticos Casado, Rivera y Abascal, Bertín Osborne actuó el viernes en el Palacio Euskalduna presentando su disco 'Yo debí enamorarme de tu madre' ante unas 2.100 personas, pues sólo se quedaron sin vender un centenar de butacas (pero no de las más caras, las de 70 eurazos, que estaban todas colocadas). Era la quinta vez que veíamos a Bertín e hizo lo de siempre: monólogos humorísticos en primera persona y las canciones conocidas, esta vez entonadas mejor que nunca. A Bertín se le notaba contento por el llenazo y seguro de sí mismo gracias al aparato técnico, con un volumen excesivo que rebotaba en el Euskalduna también durante los soliloquios. «No importa tanto, hemos venido a ver más que a oír», dijo una dama de la fila de delante. «Está mucho mejor que en la tele, más flaco», observó la madre del que suscribe. Por cierto, no había pantallas de fondo; de hecho, por el final del show Bertín pidió que se encendieran las luces, saludó a la gente del tercer palco, preguntó si se oía bien ahí arriba, y que sí le respondieron con los brazos en alto.

La velada del viernes duró 98 minutos para 22 canciones e indeterminados parlamentos, de los cuales ya le habíamos escuchado casi todos. Además del rol de humorista o entretenedor, el madrileño de 64 años Norberto Juan Ortiz Osborne ofreció otras dos facetas: como cantante desnudo escoltado por el piano (muchas piezas en inglés, quizá demasiadas) y como líder del mariachi (con el que hizo corear más a todo el Euskalduna). En ambas facetas se vino arriba, ¿eh?

El espectáculo de variedades más que multimedia tuvo un prólogo: cuando subió el telón y el madrileño atacó con la trompetería del mariachi el 'Amanecí en tus brazos', de José Alfredo Jiménez. Y los aztecas hicieron mutis y dejaron al jefazo perorando: «Volver aquí otra vez y verlo así la verdad es que es muy bonito» se complació ante el entradón del teatro, informó que llevaba 37 años cantando, nos halagó comentando que «todos los vascos sois muy disfrutones, que es una palabra muy mexicana», volvimos a oírle enumerar que donde más tontos hay es en los mundos del vino, la televisión y la música, y se marcó en plan blues 'This land is your land' de Woody Guthrie.

A solas con el pianista coló pasajes como de puntillas de sus primeros años de latin lover ('Amor mediterráneo' y el más coreado 'Como un vagabundo', el de «buenas noches señora… hasta la vista»), habló con una niña del patio de butacas y se puso anglófilo total en el sinatriano 'Strangers in the night' en plan crooner, y en el country 'Please release me' en plan Elvis (esta era la sexta y ya se había venido arriba el bueno de Bertín).

De vuelta al castellano dedicó 'Venezuela' al país hermano y la cantó con los colores de su bandera en la luminotecnia. La introdujo con una ovacionada andanada donde expuso que «no hay derecho lo que están sufriendo por unos sinvergüenzas, degenerados, corruptos y narcotraficantes que tienen a un pueblo entero hecho una piltrafa». Y al acabarla saludó a su pianista Franco Castellani, venezolano él, y con quien lleva más de 25 años trabajando mano a mano (pues como crítica digamos que llevan un cuarto de siglo tocando las mismas canciones y aún las lee de las partituras).

Osborne continuó romántico (bien 'Por debajo de la mesa'), tras brindar alzando una copa («como dicen los toreros, va por ustedes») cantó en un tercer idioma ('Caruso' de Lucio Dalla, en italiano; en efecto, Bertín estaba feliz, confiado y se vino tan arriba que contó que solo la canta cuando se siente bien y que la primera vez que la oyó fue a Pavarotti; la masa le filmó con sus móviles y le premió con bravos), y no olvidó su canción favorita, una rígida 'My way', en cuyo introito nos contó sus andanzas con Frank Sinatra, al que vio por primera vez en concierto con 29 o 30 años, que tuvo a la orquesta a sus pies y sobre el escenario una mesita con una botella de Jack Daniels, hielo y un paquete de cigarrillos. Bertín contó que La Voz se bebió cinco güisquis durante el concierto («llevaba una castaña como un muro») y que luego, en la cena, a la que le invitaron, se tragó otros cuatro.

Y entonces, sin transición ni previo aviso, reaparecieron los ocho mariachis para la segunda parte, que ruló más alto por el idioma, el repertorio reconocible y el acompañamiento instrumental. El mariachi se arrimó al pop ('Necesito una amiga', que Bertín informó grabó en 1985 y en su nuevo disco en 2018, 'Te quiero te quiero', la cual invitó a cantarla a todo el mundo y al acabarla observó una señora de la fila de atrás: «ya se va caldeando la cosa»).

Una cima la alcanzó con el vals 'No volveré', que fue de las escasas veces que pareció leer parte de la letra en el teleprompter que tenía a sus pies). Se sentía pletórico Bertín, que cantinfleaba, brindaba más veces con la copa que le sacaba de bambalinas un ayudante, atronaba en el vals ('Ella', el de «me cansé de rogarte»), el muy caradura cruzó la ranchera con el flamenco (en la anecdótica revisión de 'Volver, volver'), se refirió al revuelo mediático provocado por el título de su disco último 'Yo debí enamorarme de tu madre' («el coñazo de las redes y de la madre que los parió», dijo antes de entonar esta pieza), y el epílogo fue una fiesta cantarina y luminosa con 'México lindo', 'Llegó borracho el borracho' (del que informó tiene nuevo vídeo), el ovacionadísimo 'Ay Jalisco no te rajes', la primera despedida tras anunciar «ahora una canción de autobús, la cantamos todos juntos y nos vamos a ver mi programa que empieza dentro de un rato» para y la suavita 'Échame a mí la culpa' de Albert Hammond, y el único bis con 'El Rey', con él crecido y agradecido: «gracias por venir, gracias», dijo el cantante, presentador y empresario.

Y cuando salíamos del Euskalduna, con algunos espectadores aun cantando contentos, lo que más se oía era «muy bien, muy bien, muy bien». Sí, la del viernes fue mejor vez que le hemos oído cantar a Bertín de las cinco que le hemos podido catar en vivo. Pues que sepan que Bertín Osborne piensa dar 80 conciertos en España, México y Estados Unidos a lo largo de 2019.

Nuevo vídeo clip de la canción 'Llegó borracho el borracho', de José Alfredo: