Bernard van Rossum percibió la atención y la calidez en el BJC

Esta semana el JazzOn Aretoa programa tres citas: este jueves lo que les contamos aquí, una sesión del 34º curso del Bilbaína Jazz Club protagonizada por el saxofonista Bernard van Rossum (20 h, 23-25 €), hoy viernes el cuarteto Ilgora, con Marcos Salcines al piano, en su bolo de residencia mensual (de 19 a 23 h, tres pases en sesión continua por 10-12 €); y mañana sábado el trompetista, teclista y percusionista cubano Carlos Sarduy en una sesión del ciclo Lithium, que le juntará con el baterista Juan Luis Castaño y el bajista Beltrán del Álamo (20 h, 23-25 €).

Bernard van Rossum, de padre holandés y madre inglesa, nacido y criado en España (en Torrevieja, aunque estudio música en Barcelona), confesó que intentaba venir al Bilbaína Jazz Club desde 2013 (¡doce años llamando a la puerta!), y por fin vino a presentar su álbum 'Trampoline' (2019), aunque también tocó alguna pieza de sus discos con The BvR Flamenco Big Band. Se presentó en cuarteto completado por el pianista Roger Mas, el contrabajista Darío Guibert y el baterista guipuzcoano Mikel Urretagoiena, quien fue de lo más destacado por sus breves y contundentes solos. Ejem, eran cuatro calvos con barbas, por si no se fijó ninguna de las 60 almas congregadas en día de partido de la máxima en Europa del Athletic (contra el Manchester United; 4-1, nos enteramos al escribir estas líneas: resultado global 7-1, qué desastre…)

Empecemos por el final de la sesión del BJC, por el segundo pase del saxofonista anglo-tulipán, un calvo barbado muy parecido físicamente a nuestro actor blanco favorito: Jason Statham (el negro es Eddie Murphy, en serio). Duró 50 minutos para 5 temas (incluido el del bis), todos presentados e incluso explicados por el líder, y fueron los siguientes: 'Apnea', melódico y de película, con los cuatro actuantes muy pendientes siempre de la multitud de partituras, una pieza compuesta para un documental que ya había visto Óscar Cine ('La inspiración más profunda', al que calificó de muy bueno); 'Hermeto', de aire brasileiro e inspirado en el músico brasileiro Hermeto Pascual, «un señor muy brillante y sobre todo muy excéntrico, con una larga barba blanca, que hacía solos con un pelo de la barba o tocaba la percusión sumergido en el agua».

Ampliar Roger Mas, Bernard van Rossum (saxo), Darío Guibert (contrabajo) y Mikel Urretagoiena (batería) en el bis, 'Captain Hindsight'. Óscar Cubillo

El octavo corte del CD 'Trampoline', titulado 'Tabarca' «por una isla que hay enfrente de Torrevieja, donde me crie», un lugar que le servía para desconectar solamente saliendo veinte minutos con una barquita, una balada con buenos solos de contrabajo y del piano de Roger Mas, que apretó en la templada emoción hasta frisar el blues; 'Del río a la mar', el tema titular del tercer disco de la 'BvR Flamenco Big Band', editado en 2022, lo mejor del segundo set, una perfecta ósmosis entre el flamenco sincopado y el jazz cool y sinuoso; y a modo de bis «un temita simpático», el noveno y último del CD, 'Captain Hindsight' (por un personaje que salió en los dibujos animados de 'South Park'), el cual que principió bop, derivó hacia el acid jazz y se remató con una coda protagonizada por el baterista guipuzcoano Urretagoiena, quien volvió a levantar aplausos del público del BJC.

Antes de interpretar el último tema antes del bis, el anglo-neerlandés dijo: «gracias por tanta atención y calidez, se percibe». Y lo agradeció especialmente porque sabía que había fútbol. Y Óscar Cine, que presenció el primer pase, concluyó que había estado levemente mejor ese primer set que el segundo (no olviden que los segundos sets suelen ser superiores) y que sonaron 5 temas en 47 minutos, a saber: «El primero picante, tropical y hasta un punto funk. El segundo, definido por el artista como «cercano al blues», a ratos ha tenido una marcha muy Mardi Grass. El tercero, 'Just before dawn', un góspel elegantísimo, quizá lo mejor de la primera mitad. Antes del cuarto ha dicho «no tiene título, pero quizá lo llame 'Sambita', y ha sido una samba brasileira, claro, molona. Y el quinto ha sido 'Bulería cromatica', 100 % flamenco-jazz guay, de un disco suyo con la Big Band Flamenca. Ni idea de los dos primeros títulos, porque no todos los ha presentado. Uno llega hasta donde llega».

