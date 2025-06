Los Bengala abriendo el 6º Hirian entre alaridos

Óscar Cubillo Sábado, 7 de junio 2025, 17:32 Comenta Compartir

Los Bengala, indómitos, chillones e irreversibles roqueros zaragozanos, abrieron este mediodía el 6º Hirian, un mini-festival de una jornada y acceso libre que el macro-festival BBK Live derrama por barrios de Bilbao, en esta ocasión en La Peña. Era la primera vez que pisábamos ese suburbio, al que no sabíamos llegar y optamos por lo fácil: en taxi. Estaba bonito el parque Ibaieder, donde se montaron cuatro tinglados o escenarios, y sobre el Escenario Bat tocaron los maños: 15 canciones en 51 minutos, arrancando con un cuarto de hora de demora en el que apuraron la prueba de sonido a la vista del público, como si fuera parte del espectáculo. Entonces nos dijeron: «gracias por madrugar». ¡Y tanto!

Se cambiaron de ropa («¿nos dais cinco minutitos y nos ponemos el traje de superhéroe?», planteó el líder, Gillermo Sinnerman, o sea pecador en español), reaparecieron con unos pantalones que más de tigre parecían de cebra (los comprarían en algún chino) y unas camisetas de panadero como las de La MODA, y se pusieron a roquear en un entorno a priori inapropiado, al aire libre, a una hora inusual, en una campa sin perimetrar, con una alta muralla de edificios en el horizonte, y sin fondo ni tejado en el tablado, pero supieron y pudieron conectar con el par de cientos de bípedos congregados, como dirían los donostiarras Lie Detectors.

En tal entorno un tanto surrealista, Los Bengala, cuatro chicos pálidos para la máquina más blancos que los toreros en la plaza (¿acaso viven de noche y nunca les da el sol?), con un nuevo teclista vasco que lleva tres o cuatro conciertos con ellos (Guillermo no lo supo precisar) y siempre gritando enfáticos, nos animaron disparando garaje ('Así nos va'), emulando naturalistas a los White Stripes ('Ataco'), rocanroleando como los Black Lips ('Sé adonde voy'), versionando a Los Sirex, «¡que llevan 65 años tocando!» ('Yo grito', entre los Sonics y Los Salvajes), arbitrando blues chatarrero tipo Doctor Explosión ('No me voy a vengar') o a lo Guadalupe Plata cruzados con los Animals ('Hacerte sufrir') o de nuevo en plan Doctor Explosión vía boogie ('Ardor'), y dejando el pabellón por todo lo alto en una terna final con 'TDA' y las maracas de Machín, 'Jodidamente loco' y sus alaridos insanos (cuando Guillermo Pecador cabalgó a hombros de un fornido espectador), y 'No hay amor' (sin dolor).

Merecieron el esfuerzo el madrugón y el viaje con trasbordos en la mañana de sábado. Aún quedan buenos bolos en el 6º Hirian, y nos atrevemos a recomendar estos dos roqueros: el de los argentino-bilbaínos Cápsula con su tributo al Ziggy Stardust de Bowie (18.30) y el de los roqueros madrileños Parquesvr, que se parecen a Alcalá Norte y a Idles (20.30 h). Por cierto, al contrario que en cualquier festival de pago, los espectadores pueden llevar la bebida o el bocadillo de casa al Hirian.