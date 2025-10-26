El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Trincheras y camillas.El montaje de Ignacio García plantea contrastes con dos niveles en el escenario. E. Moreno Esquibel

La batuta desata toda la energía de 'La forza del destino'

Situada en la Guerra Civil. ·

Lorenzo Passerini hace justicia a Verdi con la Euskadiko Orkestra y un reparto liderado por Carmen Solís, Angelo Villari y Juan Jesús Rodríguez

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:34

Comenta

Desde el primer minuto, con ataques precisos y exactitud en los contrastes de color, la Euskadiko Orkestra se ganó al público. Los metales atronadores de ... la obertura sonaron como una llamada de atención muy oportuna en esta inauguración de temporada de la ABAO. La entidad bilbaína se la juega los próximos meses, con una previsión de déficit de 610.096 euros, pero se resiste a bajar el pistón. De ahí que haya elegido 'La forza del destino', una ópera de Verdi que exige resistencia hercúlea y maestría en el matiz. Dura tres horas y media y es como un fresco abigarrado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en Euskadi tras salir de prisión
  2. 2

    «Si hubiesen hecho caso a mis denuncias se habría evitado sufrimiento a muchas familias por Bernedo»
  3. 3 Angustia en el ascensor del metro en Santutxu: 14 personas encerradas casi una hora a oscuras
  4. 4 La Lotería Nacional de hoy sábado 25 de octubre riega de millones una de las provincias más pobres de España: comprobar resultados online
  5. 5 Detenido por quemar cinco contenedores, un vehículo y la persiana de una lonja en el Casco Viejo
  6. 6

    Denuncian una agresión a un chófer de Bizkaibus en Barakaldo
  7. 7

    Christiania, la comuna hippie de Copenhague
  8. 8

    Así es el equipo de fútbol de enfermos de párkinson que lucha contra la enfermedad en Bizkaia
  9. 9 Brutal enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Jesús Cintora: «Una cosa es ser moderador y otra dictador»
  10. 10 Horóscopo diario, 26 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La batuta desata toda la energía de 'La forza del destino'

La batuta desata toda la energía de &#039;La forza del destino&#039;