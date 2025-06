El batería del Boss monta su verbena rockera con músicos de Getxo

La semana fantástica de Bruce Springsteen en San Sebastián llega acompañada de varios actos y conciertos paralelos a los dos baños de masas del cantautor ... en Anoeta. Uno de los eventos más destacados va a ser el fiestón rockero que se ha montado este domingo en el Victoria Eugenia Max Weinberg, el veterano baterista de la E Street Band, con entradas agotadas.

Un evento singular en el que el público será protagonista, ya que en sus manos estará elegir las canciones que suenen en esta velada, entre una selección de 300 clásicos del rock que se podrán escoger en pantallas de vídeo. Y, para acompañarle como banda, el veterano músico estadounidense -una auténtica leyenda del rock and roll- ha elegido a tres escuderos vizcaínos. Así, se va a conformar un supergrupo compuesto por músicos getxotarras de dos bandas diferentes: William Gutiérrez y Txemi Gándara, de Los Brazos, y Rafael Gutiérrez, de Ontario, dos combos rockeros de dilatada trayectoria.

Weinberg le llama a este formato 'concierto jukebox', ya que la banda funciona como una gramola en la que se puede elegir las canciones que sonarán. Solo que, en lugar de en vinilo, en directo y en un teatro emblemático. William Gutiérrez, líder de Los Brazos, cuenta cómo se ha fraguado esta inédita colaboración entre Getxo y New Jersey. «Estaba yo tocando hace un tiempo en un cumpleaños de unos amigos en el Casino de Algorta con mi proyecto en solitario, en el que hago un repaso histórico y divulgativo a los clásicos del rock. Y resulta que estaban cenando allí algunos promotores de Get In, los que traen a Springsteen a Donostia, y se quedaron al concierto y se lo pasaron muy bien».

Hace unas semanas, William recibió la llamada de esta promotora donostiarra proponiéndole ser el acompañamiento de Weinberg y les pareció «una idea muy bonita» y muy apropiada para estos músicos que son unos maestros de las versiones del rock and roll. «La propuesta me hizo ilusión e inmediatamente pensé en Txemi y en Rafa, que es mi hermano. Ha sido muy fácil todo, nos mandaron el repertorio con todas las canciones y vimos que eran clásicos de toda la vida y que muchas de ellas coincidían con las que solemos hacer nosotros en nuestros directos, así que hemos estado ensayando simulando el asunto y creemos que va a ser una noche mágica», explica el virtuoso guitarrista.

El abecedario del rock and roll

No está claro sin embargo que puedan ensayar con el veterano percusionista antes de la actuación, por lo que habrá a buen seguro un margen de improvisación el domingo en el Victoria Eugenia: «Tenemos un hueco de dos horas para probar sonido y suponemos que tendremos un rato para tocar con Weinberg, pero la mayoría va a ser improvisado y está bien que así sea». Así, el frontman de Los Brazos prevé «una tarde especial en uno de los teatros más reputados y bonitos que existen» y está convencido de que supondrá un espaldarazo para su banda y su carrera. «Yo me dedico a esto y estas cosas siempre me traen más trabajo después. Además, va a ser un rato inolvidable tocando con uno de los baterías más famosos de la Historia del rock y con entradas agotadas», celebra.

Estos músicos getxotarras se han criado desde muy jóvenes con el rock and roll, por tanto, dominan a la perfección los mismos códigos que la E Street Band y la música que sonará en esta velada. «Es nuestra lengua materna, el rock americano y el británico. Van a ser canciones que nos traen muy buenos recuerdos y generan comunión con el público. Para mí, son el abecedario de la música y es lo que llevo tocando y aprendiendo desde que tenía 13 años. Serán 300 canciones, sí, pero no ha sido nada complicado para nosotros prepararlas», concluye un Gutiérrez expectante.