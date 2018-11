Baskery ululando, chillando y aullando en el Musiketan En la última antes del bis, 'Haunt You'. / CARLOS Gª AZPIAZU Las tres hermanas Bondesson, de Estocolmo, sedujeron a la Sala BBK con sus canciones retromodernas de gatos, perros, beber… o del hermano que no han tenido ÓSCAR CUBILLO Lunes, 26 noviembre 2018, 14:24

Muy buena entrada el domingo en la cuarta de las catorce sesiones dominicales del 26º Musiketan, el ciclo de conciertos en pequeño formato patrocinado por EL CORREO. Actuaron Baskery, o sea las tres hermanas Bondesson, de Estocolmo, Suecia: Greta (voz, banjo de seis cuerdas –usó dos banjos, uno llamado Juan y el otro Carlos-, percusión; madre reciente que avisó que si oíamos lloros de debajo del escenario se trataría de su bebé), Sunniva (contrabajo y voz) y Stella (guitarra, voz y percusión). Las tres rulan desde 2006 y nos contaron que actuaron en el Azkena Rock Festival de 2010. Las tres hermanas sisters fueron muy habladoras y comunicativas. Demasiado a veces, pero era un truco para afinar. Al público se dirigían en inglés y entre ellas hablaban en sueco. Preguntaron si había paisanos suyos en la sala (no había ninguno) y si alguien había visitado su país (al menos contabilizaron nueve manos alzadas). Hicieron un chiste como que en sueco conoceríamos palabras como Ikea o Abba.

En 72 minutos les dio tiempo a tocar 14 canciones muy variadas, en formación inusual (guiños a los 'hombres orquestas' -¡ya hay mujeres orquestas!-, sobre todo por la disposición de Greta con sus banjos y sus pedales para bombo y otras percusiones) y de sonoridad muy moderna y levemente progresiva a veces a pesar de sus influencias clásicas como el blues y el country (además cantaron una pieza a capella en sueco y fue la más ovacionada por sorpresiva, la polifónica 'Bort Allt Vad Oro Gör', una canción de beber escrita por Carl Michael Bellman.

Saludos de Sunniva, Greta y Stella antes del bis / CARLOS Gª AZPIAZU

Baskery supieron mantener la atención desde su arranque magnífico, tan roquista con banjo eléctrico, percusiones grandes y voces poderosas ('Cruel Companion'), y pellizcaron con boogie ('Here to Pay My Dues'). En estas dos piezas las hermanas Bondesson jadearon y ulularon, y en las siguientes gritaron onomatopéyicas, aullaron como perros, maullaron como gatos, silbaron como pájaros… Hicieron blues gótico marcado por las Bangles ('Shut the Catflap'), con voces lisérgicas versionaron a Neil Young ('Old Man'), dedicaron una canción al hermano que nunca tuvieron ('Oscar Jr Restaurant Bar', un folk a lo Nilsson), se notó que han pasado mucho tiempo en América ('Cactus Baby', la favorita del recién nacido, pues cuando la oía en el vientre de su madre llevaba el ritmo a golpecitos, luego la mexicana 'The Big Flo'…), facturaron glam tamborero (para la perruna 'Throw A Bone', otro momento culmen, con contrabajo muy Stray Cats), cantaron la polifónica del poeta nacional sueco Carl Michael Bellman (insistimos en que 'Bort Allt Vad Oro Gör', según el traductor del PC traducible por 'Fuera todo lo malo', fue la más ovacionada), y por el epílogo alternaron recogimiento (el folk 'Tendencies' y la nana del bis) con agitación (los rocks 'Hard On You', con sustrato Buddy Holly, y 'Haunt You', una deconstrucción neorockabilly con chillidos femeninos). Acabó su sesión y, desde la primera fila, al mirar atrás vimos que aplaudían con tanto entusiasmo los roqueros joveznos y pilosos como las damas elegantes y risueñas.