Bad Bunny se lleva 11 premios en los Latin Billboard

Bad Bunny está en la cresta de la ola y no tiene intenciones de bajarse. No contento con ser la estrella de la próxima Super ... Bowl, este jueves arrasó con todo en los Latin Billboard y se llevó la friolera de 11 premios en la gala celebrada en Miami.

Artista del año, mejor artista latino, canción del año, mejor disco... y así hasta 11 categorías, coronándose como el rey absoluto de la música en español en el 'mainstream'. Además fue elegido como 'Artista del Siglo XXI'.

Eso sí, el portorriqueño tiró de humildad y destacó que los galardones «los pudo haber recibido cualquiera de los artistas aquí presentes esta noche, que también han aportado a la música latina, que me han inspirado, que por ellos estoy aquí». «Este premio lo recibo con orgullo porque sé lo que he trabajado no solamente yo, sino todas las personas de mi equipo», concluyó el artista superventas, que en los últimos tiempos se ha revelado como una de las voces más críticas con la Administración Trump.