Bad Bunny destrona a Taylor Swift como artista mundial más escuchado en Spotify

El final del año trae un ritual ya casi tan esperado como las campanadas: el Spotify Wrapped. Desde este miércoles 3 de diciembre es posible ... consultarlo al abrir la aplicación. En la pantalla de inicio aparecerá un aviso de que el resumen anual generado exclusivamente para ti ya está disponible. Millones de usuarios abren Spotify estos días para descubrir qué canciones, artistas y pódcasts han marcado su 2025, pero también para saber qué ha sonado en el mundo. Y, un año más, hay un nombre que destaca por encima de todos: Bad Bunny.

El puertorriqueño se corona como el artista más escuchado del planeta gracias al álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', el más reproducido del año y responsable de sus 19,8 mil millones de streams. Una cifra que consolida su influencia global y el magnetismo que mantiene en la música urbana. Tras él, Taylor Swift —dueña del número uno en los dos últimos años— continúa imparable con 'The Life Of A Showgirl' y su balada 'The Fate Of Ophelia'. The Weeknd, Drake y Billie Eilish completan un podio que demuestra que, pese a los cambios en tendencias, algunos nombres no se bajan del escenario.

En el apartado de canciones, el mundo entero ha tarareado la misma melodía: 'Die With A Smile', la colaboración de Lady Gaga y Bruno Mars, se alza como la pieza más escuchada del año con más de 1,7 mil millones de reproducciones. Una balada que ha viajado por todas las playlists y que confirma el regreso de los duetos épicos.

Lo más escuchado en España

En España, el ritmo también lo marcan los latidos urbanos. Bad Bunny lidera de nuevo la lista nacional, seguido por Quevedo y Myke Towers, consolidando la preferencia por géneros como el reguetón y el afrobeat. El top 10 incorpora nombres como JC Reyes, Beéle, Anuel AA, Rauw Alejandro, Mora, Dei V y KAROL G, evidenciando un año de éxitos cruzados entre ambos lados del Atlántico.

En cuanto a artistas femeninas, el liderazgo vuelve a ser para KAROL G y su álbum 'Tropicoqueta', seguida por Aitana y De La Rose. Una mezcla de superestrellas consolidadas y nuevas propuestas que han encontrado su espacio en la escucha diaria.

Las canciones más sonadas del país dejan claro que el verano pesó: 'La Plena - W Sound 05', de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums, se ha convertido en el tema más reproducido en España, seguido de 'capaz (merengueton)' y varios cortes del propio Bad Bunny que ocupan gran parte del top.

Fuera de España, el artista nacional más escuchado en 2025 ha sido Rels B, seguido por Quevedo y Enrique Iglesias. El ranking continúa con Alejandro Sanz y ROSALÍA, consolidando la presencia internacional de artistas españoles en distintas generaciones y géneros.

Pódcast líderes

Más allá de la música, los pódcasts siguen creciendo. En España, el humor vuelve a ganar por goleada: 'La Ruina', de Tomás Fuentes e Ignasi Taltavull, lidera el ranking, seguido por 'Nadie Sabe Nada' y 'El Podcast de Marian Rojas Estapé'. Completan la lista 'The Wild Project', 'Tengo un Plan', 'Poco se Habla!', 'WORLDCAST', 'ROCA PROJECT', 'La Fórmula Del Éxito con Uri Sabat' y 'La Pija y la Quinqui'.

A nivel global, el podio mantiene su trono habitual: 'The Joe Rogan Experience', 'The Diary of a CEO' y 'The Mel Robbins Podcast' son los más reproducidos. También destaca el auge del videopódcast, un formato que ha enganchado especialmente en España, tercer país europeo en consumo con más de 46 millones de horas reproducidas solo en el primer semestre.

El Wrapped 2025 confirma que la música urbana no solo sigue viva, sino que lidera. Y que la cultura de la escucha —entre playlists, algoritmos y descubrimientos inesperados— sigue trazando un mapa sonoro que cambia, se mezcla y se reinventa cada año.