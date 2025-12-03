El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El cantante puertorriqueño Bad Bunny, al recibir el premio al álbum del año en los Grammy latinos AFP

Bad Bunny destrona a Taylor Swift como artista mundial más escuchado en Spotify

El resumen anual de Spotify confirma el reinado global de la música urbana y revela el auge de los artistas hispanohablantes en España

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:48

Comenta

El final del año trae un ritual ya casi tan esperado como las campanadas: el Spotify Wrapped. Desde este miércoles 3 de diciembre es posible consultarlo al abrir la aplicación. En la pantalla de inicio aparecerá un aviso de que el resumen anual generado exclusivamente para ti ya está disponible. Millones de usuarios abren Spotify estos días para descubrir qué canciones, artistas y pódcasts han marcado su 2025, pero también para saber qué ha sonado en el mundo. Y, un año más, hay un nombre que destaca por encima de todos: Bad Bunny.

