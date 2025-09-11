Bad Bunny deja a EE UU fuera de su gira por miedo a las redadas antinmigración «Es algo que nos preocupaba mucho», asegura el artista, que ha ofrecido 30 conciertos en Puerto Rico y dará medio centenar más en el resto del mundo

Tras una exitosa residencia de treinta conciertos en Puerto Rico que según Forbes habría inyectado a la isla al menos 200 millones de dólares, Bad Bunny se prepara ahora para el más de medio centenar de recitales que le llevarán por buena parte del planeta -ojo a las más de 600.000 entradas que vendió en España en apenas 24 horas- desde noviembre de este mismo año hasta julio del año que viene. Sin embargo, el artista ha dejado a Estados Unidos fuera del 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'.

Hasta ahora se desconocía la razón y cuando le preguntaban al respecto el contestaba que no lo veía «necesario». Sin embargo, en una entrevista concedida a la revista de moda y tendencias 'i-D', el artista ha explicado que una de las razones por las que ha dejado fuera a Estados Unidos por miedo a las redadas antinmigración que está llevando a cabo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense, ICE por sus siglas en inglés.

«¿Ha sido por su preocupación sobre los latinos en Estados Unidos, sobre las deportaciones masivas?», le pregunta la entrevistadora. «Honestamente, sí», responde. «Ha habido muchas razones por las que no he ido a tocar a Estados Unidos, y ninguna de ellas ha sido por odio, ya que he actuado allí muchas veces. Todos los espectáculos han sido un éxito. Todos han sido magníficos. He disfrutado conectando con los latinos que viven en Estados Unidos. Pero, concretamente, para una residencia aquí en Puerto Rico, cuando somos un territorio no incorporado de Estados Unidos... La gente de Estados Unidos podría venir aquí a ver el espectáculo. Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podrían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo. Pero estaba el problema de que, joder, el ICE podría estar fuera del concierto. Y es algo de lo que hablamos y que nos preocupaba mucho».