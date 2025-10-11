La bachata de Manuel Turizo pone a bailar al Bilbao Arena: así suena la vida dentro del 201 El colombiano de 25 años desplegó un montaje audiovisual de primer nivel y logró conectar con los cerca de 6.500 asistentes

Marina León Sábado, 11 de octubre 2025, 00:24 Comenta Compartir

El '201 Tour' de Manuel Turizo aterriza en el Bilbao Arena. El público bilbaíno, completamente entregado a la bachata, el merengue y el reguetón, celebró una auténtica fiesta en la noche del viernes. Eso sí, empezó 40 minutos más tarde de lo previsto. El colombiano de 25 años desplegó un montaje audiovisual de primer nivel, coreografías con una decena de bailarines y logró enganchar a los cerca de 6.500 asistentes desde el primer acorde.

El título del disco y del tour, '201', coincide con el número de su apartamento. Al otro lado de esta puerta, Turizo da rienda suelta a su imaginación y es de donde han salido la mayoría de las canciones. Por eso decidió hacerlo a lo grande y recrear su casa sobre el escenario. Su habitación, el salón, la cocina... El espectáculo -con cañones de fuego incluidos- arrancó con 'Mala costumbre'. Turizo se subió encima de la mesa y les sirvió una copa a sus bailarines. Siguió con 'Te quemaste', 'Desconocido', 'Déjala que vuelva' y 'Copa vacía'.

Ampliar M.L.

Con 'Culpables' llegó una de las sorpresas de la noche. «He traído a una amiga y seguro que os encanta su voz tanto como a mi», anunció. Geraldine Arana salió al escenario y juntos cantaron 'Culpables'. La joven de tan solo 15 años, que formó parte del equipo de Turizo en La Voz Kids, se ganó a los allí presentes.

«Bilbao, nos conocemos desde el 2017. Así que esta es para los que siempre estuvieron ahí», anunció el artista y cantó 'Bésame'. Sin duda, el recuerdo inolvidable de la noche se lo llevó se lo llevó Valeria. Acudió al concierto con su familia y una pancarta: 'Soy Valeria y cumplo 9 años ¿me regalas un beso?'. Y hubo suerte. Manuel vio el mensaje y le pidió a la cumpleañera que subiera al escenario. Bastaron un par de indicaciones y todo el Bilbao Arena corease el 'cumpleaños feliz' al unísono.

«Me quedo en Bilbao»

La fiesta no se detuvo y los ánimos se mantuvieron arriba con 'Quiéreme mientras se pueda', 'Déjate llevar' y 'Mírame ahora', una de sus últimas canciones. Hay una persona que acompaña al artista allá donde va y es su mano derecha: Julián Turizo. Con su hermano compuso uno de los temas que le dieron el salto a la fama y con el que bailó todo Miribilla: 'Una lady como tú'.

Para el final dejó lo mejor. Su sonado 'Qué pecao', con Kapo, 'Privado', y por supuesto, 'La Bachata'. Aquí aprovechó para cambiarse de ropa antes de poner a todo el mundo a saltar con su tema con Lola Índigo, '1000 cosas', seguido de otro hit de la mano de Ozuna, 'Vaina loca'. El concierto ya llegaba al final después de casi dos horas de música, pero Turizo reparó en uno de los carteles que sujetaban un grupo de chicas: 'Quiero que seas mi despedida de soltera'. Tras leerlo, lo tuvo claro: «Pues cancelo el concierto de mañana en Barcelona. y me quedo en Bilbao», sentenció.

Temas

Música

Bilbao

Audiencias