Las Baby Shakes, discípulas de los Ramones Judy Lindsay, Mary Blount, Ryan McHale y Claudia González. / ÓSCAR CESTEBAN El cuarteto neoyorquino, con tres chicas y un baterista, cumplió el expediente el domingo en el bar Nave 9 y satisfizo las expectativas no solo de los más festeros ÓSCAR CUBILLO Lunes, 11 marzo 2019, 15:11

El domingo rematamos la semana viendo a las neoyorquinas Baby Shakes en el bar Nave 9 del Museo Marítimo. Primero hemos de decir que son mejores en disco, ¿eh?, aunque ya lo imaginábamos. Además, quienes las vieron hace tres años en el Satélite T comentaron que han mejorado bastante en vivo. En la Nave 9 sonaron muy ramonianas, a pesar del tropel de referencias que enumeran ellas; no en vano, juzgó Óscar Esteban, atento en la primera fila: «No noto la influencia de los Beachs Boys por ninguna parte. Dicen ellas que les influyen los Beach Boys, los Ramones y Phil Spector». Aparte, en su bolo de 50 minutos con dos bises para 18 títulos según su setlist, tuvieron oscilaciones de intensidad, de pegada, pero, como avisó la bajista, algunas canciones eran nuevas, que entrarán en su cuarto disco, y no las tienen tan rodadas. Y dato importante: el mejor músico del cuarteto es el baterista, el simpático Ryan McHale.

El caso es que cumplieron con su tarea la oriental Judy Lindsay (guitarra solista Rickenbacker y coros), la latina Claudia González (bajo Gibson y coros) y la yanqui Mary Blount (guitarra Telecaster y voz principal suavita, sin alharacas), que se juntaron en 2005 en Nueva York.

Ante un público entregado y festero, Baby Shakes dieron un bolo que se antojó muy fugaz pero que estuvo bien medido porque si no igual se notarían las costuras. Como las canciones eran tan breves y al grano, antes de la séptima se alarmó Óscar Azanza, el que con pulso firme suele grabar vídeos en la primera fila de los bolos: «esto se va a hacer muy corto». 50 minutos, ya saben.

Pero la cita fue a más. Las Baby Shakes arrancaron ramonianas ('Do what you want') y se les percibía cierta endeblez intermitente ('All the pretty things') y también el esporádico influjo de Spector ('Baby blue'). Proseguían ramonianas ('Summer sun'), rompían el patrón con rock shoegazer sin abrasión ('Angels'), versionaban a Nick Lowe ('Heart of the city') y robaban cachitos de otras canciones: el redoble de 'The Ballroom Blitz' de The Sweet en 'Cause a scene', alguna melodía del 'Victoria' de los Kinks en 'Turn it up', o el riff del 'C'mon everybody' de Eddie Cochran en 'Get over you'.

Pero lo dicho, su show fue a más: rocanlearon como los New York Dolls en 'New B.' y alcanzaron la cima con otro R&R, 'Jet cold' o algo así (parece que es uno de los nuevos temas), aunque en el medio de los dos flojearon en 'Crazy'. Tras beber unos chupitos, dieron el primer bis, triple y cañero, culminado con dos versiones de los Ramones, 'Today your love (Tomorrow the world)', con los coros del respetable, y una aún mejor resuelta 'Rockaway beach'. «Hasta otra noche», se despidió Claudia González, la bajista latina, pero ante la insistencia popular reaparecieron para una canción más, 'Down', una de las nuevas, como se justificaron al avisar que solo la habían tocado dos veces antes.

Pues sepan que las Baby Shakes están de gira española, de sábado 9 a sábado 16, o sea ocho noches sin descanso. El jueves descargarán en Mondragón (gaztetxe) y el sábado en Vitoria (Hell Dorado).