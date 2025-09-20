Los Aurora abriendo los 29ª Viernes Flamencos

Óscar Cubillo Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:51 Comenta Compartir

Ayer se inauguró oficialmente la 29ª edición del Festival Viernes Flamencos del Teatro Barakaldo, que hasta el 14 de noviembre ofrecerá diez espectáculos, cuatro de ellos de baile, entre ellos el del próximo viernes 26, la coreografía 'La materia', coprotagonizada por dos Premios Nacionales de Danza: Olga Pericet y Daniel Abreu.

Aunque el programa no lo contabiliza como espectáculo de danza, el concierto de Los Aurora también contó con una bailaora, Marina Paje, vertical, rauda y con propensión al zapateado. Ella fue más que un mero ornamento para el flamenco-jazz de los cuatro hombres que se conocieron en el Taller de Musics de Barcelona. Ante solo 66 almas en la sala principal del teatro (calculen 55 abajo y 11 arriba, en el anfiteatro), lo cual quizá influyó en el brillo y el entusiasmo de los actuantes (siempre decimos que no suele ser verdad cuando los músicos afirman «yo toco igual ante diez personas que ante mil»), Los Aurora en 71 minutos interpretaron 8 temas (algunos con varias partes, caso del bis, con dos piezas unidas de Falla, 'Asturiana' y 'Polo', incluidas en su debut, 'Aurora', de 2017), y ellos estuvieron bien pero quizá amustiados por la escasa concurrencia. Ah, el pianista Max Villavecchia destacó que era su primera vez en Barakaldo y que ya actuaron «en Getxo hace dos o tres años» (fue hace cuatro, en 2021, en el 44º Festival de Jazz).

Los Aurora regresaron a Bizkaia con un repertorio bautizado 'La voz callada', título del que será su próximo álbum, el tercero, y arrancaron con dos piezas inéditas y lorquianas, ambas imbuidas de un sentimiento filogay a lo Vicente Navarro más orgánico pero evidentemente folklórico y terrenal o terroso: 'La voz callada', con el cantante/cantaor Pere Martínez irrumpiendo por el pasillo del patio de butacas, y 'Aguas de tu río', con scat vocal jazzero al modo de una Buika noctámbula pero concentrada.

Ampliar Saludos finales. Ania López

'La flor del oro', de su segundo álbum, 'La balsa de la medusa' (2022), que vendían en el lobby, se acercó al flamenco con el roto rajo de Pancho Céspedes en el bolero, y su único original contenido en su primer disco, 'La luna asoma', sonó a suite crepuscular y modernista algo Lole y Manuel en masculino. 'Tauromagia' no lo presentaron (como no lo encontramos en Internet es probable que sea otro tema del todavía inédito 'La voz callada') y lo remataron con otro scat, muy largo y éste del bajista eléctrico setentero, que al acabarlo explicó se trataba de un «konokol, percusión vocal del Sur de la India». En Pancho Céspedes volvimos a pensar en el jazz after hours 'Memoriales', que entrará en su próximo disco según explicitaron, acabaron en falso con el 'Anda jaleo' de Lorca (no lo presentaron, pero está incluido en su ópera prima, 'Aurora'), y a modo de bis arbitraron otros dos cortes de ese su debut, los de Falla 'Asturiana' y 'Polo', que frisaron el flamenco rock.

