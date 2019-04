Atom Rhumba sacudiendo el sábado noche El baracaldés Rober!, el líder absoluto de los rhumberos. / CARLOS BENITO El Bafle Con Oskar Benas como nuevo guitarrista, el combo vasconavarro agitó el Kafe Antzokia en el fin de gira de su disco 'Cosmic Lexicon' ÓSCAR CUBILLO Domingo, 7 abril 2019, 15:26

El sábado fuimos al Kafe Antzokia a ver a Atom Rhumba sin intención de contarlo (pensábamos escribir sobre los barceloneses Fresones Rebeldes, que tocaron antes en El Muelle), pero como dieron el mejor concierto que les hemos visto en tres lustros, aquí estamos tecleando sobre el combo vasconavarro: dos miembros nacidos en Barakaldo (los dos guitarristas), uno en Pamplona, otro en Ondarroa (el bajista Jaime, ex WAS) y el baterista en San Sebastián.

Las ocasiones anteriores habíamos catado a los rhumberos en los estrenos de sus últimos discos, con la banda menos rodada, pero ahora se hallan en las últimas fechas de la gira de su álbum 'Cosmic Lexicon' (El Segell, 18) y van como un tiro. Oficiaron con la formación de lujo, con el pamplonés Íñigo Cabezafuego a los teclados, y además con el nuevo guitarrista Oskar Benas (sustituto de Joseba Irazoki), flaquísimo, tuperiano y tatuado como un cromo psychobilly, elegido el mejor guitarrista del Villa de Bilbao 2009 y nacido en Barakaldo pero figura importante en la escena guipuzcoana.

No se congregó mucha peña en el Antzoki, solo ciento y pico personas, pero es que ese sábado había mucha competencia a la misma hora: Burning gratis en Barakaldo, el festival Fuzz In The City... Sin embargo, todos los presentes acabaron satisfechos por estar ahí. El entusiasmado músico local Santiago Delgado, que también había visto antes a los Fresones, afirmó que había sido el mejor bolo que había presenciado nunca de Atom Rhumba.

Vaya, en esta época con Rober! de líder absoluto, sí que fue el mejor que les hemos visto. Duró 88 minutos para 17 piezas (contando como tal el momento en que bajó Rober! entre el público y cedió su guitarra a un espectador con gorra), y a la primera y óptima parte solo se le podrían poner pegas a la voz en falsete teatral del primer tema ('Bud', en plan austral), y a cinco segundos de baile impostado, nada más.

El quinteto vasconavarro, cableado y engrasado. / ÓSCAR CUBILLO

Esa primera parte, que ocupó más de la mitad del bolo (las diez primera piezas), resultó arrasadora y todos los miembros rhumberos dieron la sensación de aguantar el tirón de su baterista, el donostiarra Andoni Etxebeste ('Etxebestia' llamó también alguien este sábado al ex Señor No, que redobla los parches como un demonio). Atom Rhumba arbitraron rock and roll ora a lo Jon Spencer Blues Explosion ('Can't stand it', 'Home made prozac') ora a lo Danko Jones presuntuoso ('Voy cableado'), atinaron con brutalidades funkies ('Eskimo bones', después el algo industrial porque el combo ruló engrasado como una máquina 'Cynic skin'), se tribalizaron con aires lisérgicos algo Irazoki ('Tumba gris') y se rindieron a una gran influencia como son Los Bichos ('Pompas de sangre y miel'; «es que Atom Rhumba podrían ser un grupo de Pamplona», comentó Carlos Benito, que estudió la carrera ahí y sabe de lo que habla).

Los roqueros vasconavarros habían ido al grano, concentrados en roquear como unos maquinones, pero en la segunda parte se desperdigaron en ciertos momentos por buscar clímax tan contraproducentes que provocaron parones anticlimáticos, por ejemplo cuando bajó Rober! y cedió la guitarra al espectador, el freno que pisaron en la segunda parte de 'Funky town' o la propia teatralidad para quien se la quiera creer de Rober!, que se golpeaba en la cara, hacía como si hubiera mordido un anzuelo, se tiraba por el suelo…

No obstante, en esa segunda parte también gozamos de sacudidas a lo Danko Jones como 'Body Clock', la primera mitad de la canción urbanita y nocturna 'Funky town', y el bis triple por entero con las unidas 'Fat Jackson', a lo Eagles Of Death Metal y con Rober pasando de los agudos a los graves, y la afilada 'You are the only story', más la definitiva despedida climática, esta sí, con 'Istingako mutikoa' y su pasaje ruidista que derivó de Sonic Youth a los Cramps, y con Rober! abandonando el último la escena, como Loquillo o Tarque de M-Clan, que por algo es el líder.

Muy bueno bolo, y había sido mejor cepillando unos 10 minutos. Pero acabamos tan contentos que en esta gira final de 'Cosmic Lexicon' repetiríamos en Santander el 27 de abril y en Orozco el 18 de mayo. Otras localizaciones nos caen peor: las de Madrid, Fuenterrabía y Barcelona.

Vídeo clip de su canción 'Voy cableado':