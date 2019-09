El ataque limitado de The Empire Strikes Topi Tarkki, el cantante Tommi Tuoriniemi y Paavo Kuukasjärvi. / Carlos Gª Azpiazu El cuarteto finlandés de rock escandinavo se rindió a las coordenadas de los Hellacopters en La Nube con el público predispuesto ÓSCAR CUBILLO Viernes, 27 septiembre 2019, 13:58

Muy pulcros y con las melenas recién lavadas aparecieron el jueves en La Nube de Santutxu los cuatro roqueros rubicundos finlandeses de The Empire Strikes. No obstante, el que suscribe, sito a un palmo de sus caretos, les notó un tanto fatigados, algo lógico debido a su agotadora gira española de siete conciertos en seis días sin descanso, de martes a domingo, cuando harán doblete.

Este es el itinerario del tour: Granada el martes, Baeza el miércoles, jartada de kilómetros el jueves desde esa localidad jienense hasta Bilbao, este viernes Soria (¡les ha dado tiempo a pasear alrededor del Guggenheim!), sábado Almansa (¡Albacete!), y domingo dos citas en Alicante: por la mañana en Pedreguer y por la tarde en Cox. Qué dura es la vida de los roqueros en ruta, y más cuando el líder del cuarteto de Helsinki se despidió de La Nube diciendo: «Eskerrik asko. Get drunk. Have fun». O sea muchas gracias, emborrachaos, divertíos. ¿Tendrían además resaca?

Epígonos descarados de los Hellacopters suecos vía los Swevergrooves gracias a su propensión melódica en ocasiones cuasi pop, The Empire Strikes, con patillas y perillas, chupitas de cuero, tatus y parches (de Turbonegro, del barrio crápula alemán de Sant Pauli…), en 68 minutos en La Nube dispararon 18 canciones que rularon perceptiblemente de menos a más. Y es que se les notó faltos de punch en los primeros dos tercios de la velada pero su rollo nos gustaba a los numerosos aficionados presentes.

Escandinavos a más no poder, aunque de alcance limitado esa velada, El Imperio Ataca facturaron hard rock en plan unos Horisont blanditos debito al tono vocal del cantante ('Rainmaker', con punteo a lo Status Quo), saludaron en lengua vernácula («egun on, Bilbao –ejem, eran las 9 y pico de la noche-, kaixo», e informaron en inglés de que hacía dos años actuaron en el Satélite T un domingo por la mañana y que ahora estábamos en un 'puto' -dijo «fucking»- jueves por la noche). Robaron un título a Springsteen ('Blinded by the light', algo glam), emularon a Turbonegro ('Danger'), y no se cansaron de imitar a los Hellacopters, tocando seguidas 'The Ballad of Sailor Hawkins', la lucida 'King of the jungle', y una más cansina 'Black 'n White TV'.

Tocaron una titulada 'Cegado por la luz'. / Carlos Gª Azpiazu

Brindaron en finlandés, se ralentizaron en su composición 'Theme for Rocky' («obviamente por el difunto Roky Erickson», aclaró el bajista; y al acabar reclamó un tipo al cantante: «¡Dale caña!, ¡alegría!»), versionaron a sus amigos The Flaming Sideburns ('Amor por la vida hasta la muerte'; «¡esta es su mejor canción!», exageró el Dandy, siempre entusiasmado, sobre este híbrido entre los Supersuckers y los Zeros), resonaron a Thin Lizzy ('The end'), y reservaron las fuerzas para el último tramo, cuádruple y con rock and roll vikingo a todo trapo y deudor, cómo no, de los Copters, pero esta vez mucho mejor ejecutado, por ejemplo en 'Sonic Hurricane' (con guiño al 'Vitoria' de los Kinks) y, abriendo el bis doble, 'Leeches, Lies and a Mighty Hoax' (cuando el cantante se desabrochó la chupa vaquera y mostró su vientre lampiño y tatuado).

Como suelen decir los aficionados de a pie: no estuvo mal para ser un jueves. Y de vuelta a casa, ya en el metro el Dandy, que ya les había visto también en el Satélite T en 2017, zanjó sin ser inquirido: «No han estado mal pero yo ya no repito con estos». Vaya, un poco justitos ya anduvieron (el bajista se equivocaba, al baterista se le rompió el pie de bombo, el cantante tenía el micro bajo…), pero estuvieron mucho mejor y más dignos que escandinavos como los citados The Flaming Sideburn o esos Sewergrooves que nos han aburrido hasta lo inimaginable en tablados vizcaínos.