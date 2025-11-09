El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La BOS bajo la dirección de Vasily Petrenko. Miguel San Cristóbal

Sinfonía de guerra

La BOS se elevó al nivel de sus mejores noches con la Séptima de Shostakóvich bajo la dirección de Vasily Petrenko

Asier Vallejo Ugarte

Asier Vallejo Ugarte

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:03

Hay sinfonías, como la Séptima de Shostakóvich, que son casi tanto mitos como obras de arte. La historia de su composición con la ciudad de ... Leningrado asediada por las tropas alemanas, de su interpretación por la Orquesta del Comité de la Radio en agosto de 1942 (algunos instrumentistas fueron llamados directamente de las trincheras para tocar) y de su retransmisión por todas las emisoras soviéticas cimentó una leyenda que trasciende la propia música. No fue la única obra compuesta bajo aquel clima de terror, pero desde el primer momento impuso su valor simbólico y ninguna otra ha alcanzado con igual fuerza su condición de sinfonía de guerra.

