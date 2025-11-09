Comenta Compartir

Hay sinfonías, como la Séptima de Shostakóvich, que son casi tanto mitos como obras de arte. La historia de su composición con la ciudad de ... Leningrado asediada por las tropas alemanas, de su interpretación por la Orquesta del Comité de la Radio en agosto de 1942 (algunos instrumentistas fueron llamados directamente de las trincheras para tocar) y de su retransmisión por todas las emisoras soviéticas cimentó una leyenda que trasciende la propia música. No fue la única obra compuesta bajo aquel clima de terror, pero desde el primer momento impuso su valor simbólico y ninguna otra ha alcanzado con igual fuerza su condición de sinfonía de guerra.

Por ello merecía la ocasión un director de renombre y afianzado en la tradición rusa, y uno diría que con Vasily Petrenko la BOS se elevó al nivel de sus mejores noches. En su conjunto y en sus solistas. Tras las hermosas palabras de Karmele Jaio hacia lo más humano en tiempos de violencia, el director ruso mantuvo en todo momento la sensación de hallarse ante un lenguaje musical sencillo y accesible, sin excesos ni manierismos, luciendo siempre una elegancia que cautivaba por sí misma, aunque no esquivase el abrumador volumen orquestal del llamado «episodio de la invasión» en el primer movimiento. Tan difícil es mantener ese poderío en lo alto como prolongar la arquitectura de la sinfonía hasta el final (79 minutos duró) sin perder la concentración, la capacidad de dibujar los temas y de revelar secretos que ni los mejores discos nos muestran, esos detalles en los que tan duramente se refleja la desolación de la guerra. Y aunque la sinfonía transita por los lugares más oscuros, a los músicos de la orquesta se les veía siempre dentro de ella de mano de un Petrenko al que a veces bastaba un mínimo gesto para recrear un mundo entero. Temporada de la BOS Palacio Euskalduna. 6-XI-2025. Karmele Jaio, narradora. Sinfónica de Bilbao. Director: Vasily Petrenko. Shostakóvich: Sinfonía nº 7, 'Leningrado'.

