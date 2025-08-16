Luces del clasicismo

Lejos de los fastos de la capital, donde se citan orquestas, compañías de danza y grandes solistas, el Festival de Santander recorre la comunidad cántabra ... llevando a los pueblos propuestas diferentes que despliegan la gran diversidad de la música, desde la antigua hasta la contemporánea. Así recalaba en Noja con un programa de luz intensa entre Haydn, Arriaga y el primer Beethoven como exponentes de un clasicismo del que el Protean Quartet ha hecho bandera desde sus inicios en Basilea hace siete años.

El que sus miembros (Javier Aguilera y Edi Kotler a los violines, Ricardo Gil a la viola y Bruno Hurtado al violonchelo) empleen instrumentos históricos denota una actitud reverencial ante la música que en su caso se acompaña de una ideal simetría de fuerzas, sin puntos débiles, solo empañada el jueves por la complicada acústica de la iglesia (prácticamente llena) y una humedad que jugó un par de malas pasadas a las cuerdas.

Haydn es el pan de cada día para casi todo cuarteto de cuerda y el Protean confirió acentos incisivos al op. 33 n° 6, actuando sus instrumentos como filos cortantes, al tiempo que brindaba un sonido diáfano que permitía escuchar hasta la última nota. La misma claridad alumbró un Cuarteto n° 3 de Arriaga que sorprendería a muchos por su escritura impecable y virtuosa, por su riqueza de matices y por la singularidad en ese Andantino en el que conviven el canto de los pájaros, los murmullos de la naturaleza y la tensión de una tormenta: una delicia en manos del Protean, que no ahorró expresividad para mostrar en él ciertos presagios románticos.

En eso se hermanó con el op. 18 n° 1 de Beethoven, destinado a cerrar el concierto con la impronta de su fuerte personalidad, abierta a la nitidez de los clásicos pero sujeta a intensas pasiones. Todo transcurrió con fluidez, aunando texturas transparentes, viveza en los ataques en los movimientos rápidos y trazos sutiles en un Adagio affettuoso ed appassionato finamente dibujado, con mimo en cada nota, apacible como el aire que aguardaba al salir de la iglesia.