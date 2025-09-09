Más de 70 artistas internacionales pasarán en octubre por el BIME Live

Más de 70 artistas españoles y latinoamericanos llenarán Bilbao de música de lo más diversa en la nueva edición del BIME Live, que se celebrará ... del 28 al 31 de octubre, coincidiendo con el congreso de BIME Pro en el Palacio Euskalduna.

De esta forma, el evento musical internacional ha reforzado para este año la parte de los conciertos urbanos, que se celebrarán en diferentes salas y espacios de la capital vizcaína. Entre las primeras confirmaciones, destacan nombres como Delaporte, Arroba Nat, Orishas, Queralt Lahoz, Sanguijuelas del Guadiana, Sarria o Txopet.

Según traslada la promotora Last Tour, BIME Live se consolida este año «como un festival de ciudad para todos que democratiza el acceso a la música y a la cultura» en el corazón de Bilbao. El congreso de la industria musical apuesta así por las salas, «que mantienen viva la agenda musical bilbaína durante todo el año», y por «fortalecer el trabajo de estos espacios como agentes culturales clave de la ciudad».

Cartel de las primeras confirmaciones del BIME Live. E. C.

El primer avance de bandas y artistas que pasarán por el ciclo de 'showcases' lo conforma una tanda ecléctica de nombres iberoamericanos. Estarán en Bilbao la mexicana Arroba Nat, Delaporte, con su electrónica y pop alternativo, el colombiano urbano Esteban Rojas, la nueva sensación chilena Javiera Electra o Jesse Baez, referencia del R&B de Guatemala.

Desde Argentina llegan Juana Rozas y Lara91K, desde Venezuela, el dúo Mau y Ricky, y, desde Cuba, los legendarios Orishas, referentes del hip hop latinoamericano. Por último, entre las propuestas nacionales están los extremeños Sanguijuelas del Guadiana, que ya pasaron con éxito por el Bereziak del BBK Live, la catalana Queralt Lahoz, los barceloneses SVSTO o los bilbaínos Txopet.

Respecto al congreso BIME Pro del Palacio Euskalduna, a los ponentes clave ya anunciados como Rubén Blades, Mau y Ricky, Leire Martínez, y Mon Laferte, se suma Ignacio Meyer, presidente de TelevisaUnivisión y considerado una de las figuras más influyentes en el cine, la televisión y la música en habla hispana. Meyer hablará sobre el nuevo mapa de la música latina y su evolución entre cambios en el consumo, la industria y la música en vivo.