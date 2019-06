Los artistas de OT 2018 hacen vibrar a Bizkaia

Sarna con gusto no pica. Sino, que se lo digan a Iván Macho y a Francisco Castro que a las 5.00 de la mañana ya estaban haciendo cola para ver en primera fila el concierto de Operación Triunfo 2018 que tuvo lugar ayer en el BEC. «Venimos desde Santander, y sabíamos que iba a hacer mucho calor, pero no nos importa con tal de ver a nuestros ídolos en directo», confesaban emocionados mientras custodiaban el primer puesto en la fila. Son seguidores del programa desde la pasada edición, de la que salieron artistas de la talla de Ana Guerra o Aitana, y no es la primera vez que acuden a ver un concierto de los 'Triunfitos'. «El año pasado estuvimos también en Barcelona», admitieron orgullosos.

Al igual que estos dos cántabros, otras 10.000 personas aguantaron estoicamente los más de 30 grados que registraron ayer los termómetros en Bizkaia. Durante todo el día, los alrededores de la Feria de Muestras de Bilbao se fueron llenando de fans de Operación Triunfo pertrechados con comida, carteles, merchandising del programa y, sobre todo, con agua.

El ambiente estuvo formado por un público muy joven, que apenas sí llegaba a la mayoría de edad. Muchos de estos asistentes, por ser menores de 16 años, acudieron acompañados por sus progenitores. Fue el caso de María Erbozai, Naia Ibarretxe e Ixaro Isasi que «engañaron» a las progenitoras de dos de ellas para que las acompañaran al que, para alguna de ellas, era su primer concierto. Procedentes de Bermeo, a las 13.00 horas ya estaban sentadas en la fila. Fueron «sobre todo a ver a Alba, aunque también a todos los demás», declaró María. Donde no tenían ninguna preferencia era en los temas que querían escuchar, ahí fueron las 'amatxus' las que lo tenían más claro y no dudaron en lanzarse con el estribillo de 'Este amor no se toca', el éxito de la cantante mexicana Yuri que Sergio Dalma volvió a colocar en las listas de ventas en 2017.

Es la primera edición de Operación Triunfo que ven estas tres amigas bermeanas. Por supuesto, conocen a artistas como David Bisbal o Chenoa, aunque no habían nacido cuando daban sus primeros pasos en la popular academia de televisión. A las 21.30, con puntualidad británica, dio inicio el concierto en el pabellón Bilbao Arena del BEC. Con los primeros acordes de 'This is me' los 18 'Triunfitos' aparecieron en el escenario provocando los gritos y aplausos de las personas que esperaban por verlos. Tras este primer tema, y presentándose unos a otros, el espectáculo arrancó entre focos y efectos especiales. Alfonso fue el primero en cantar en solitario poniendo a toda Bizkaia a mover las caderas con el ritmo de 'Pégate'. A partir de ahí se desató la locura y la algarabía, que no bajó de nivel durante todo el concierto, que transcurrió con mucho ritmo y poca charla entre canción y canción. La puesta en escena del espectáculo hacía recordar a las galas que Operación Triunfo ha ofrecido a sus fans durante todo el curso 2018-2019. Hasta la pasarela se llevaron los organizadores de esta gira. Por ella desfilaron todos los cantantes que no perdieron la ocasión de sentirse cerca de su público.

Los fans iban pertrechados con carteles, merchandising. / P. U.

'La llorona' y 'Las chicas cocodrilo', de Hombres G, fueron los temas más aplaudidos. El segundo de ellos logró poner en pie no solo al público más joven, sino también a aquellos que ya peinan canas. Un problema de sonido empañó la actuación de Natalia y Famous y el tema 'Fell it still' no pudo ser escuchado, si bien el coro improvisado de los fans subsanó el problema que fue resuelto de manera inmediata. En contraste con los ritmos latinos y de rock, Marta protagonizó uno de los momentos más especiales del concierto al interpretar al piano 'One more try'. Al igual que ocurrió con otras canciones intimistas, como 'Give me love', cantada por Joan, o '90 minutos' de la actuación de Julia, los seguidores de OT acompañaron cada acorde, como buenos millenials, con la linterna del móvil.

El espectáculo, con mucho ritmo y poca charla, estuvo repleto de efectos especiales

Miki y 'La venda'

Los temas más calientes se alternaban con los más lentos. Pero, sin duda, con el que el pabellón del Bizkaia Arena se quedó pequeño fue con las actuaciones de Alba y Miki, el representante de España en la edición de Eurovisión que tuvo lugar en Israel a finales de mayo. «Son nuestros favoritos», subrayaron las bilbaínas Naia Fernández y Regina Gómez. En total dos horas de concierto que tuvieron como broche de oro la interpretación, por parte de todos los artistas, del tema 'Somos'.

Hubo que esperar a los bises para ver la actuación de Miki con su eurovisiva 'La venda'. Un festival de confeti puso el punto final al espectáculo cuando los 18 'Triunfitos' volvieron a salir al escenario para despedir al público con el éxito 'Viva la vida'. Sin duda, una noche mágica que permanecerá en el recuerdo de un público, casi adolescente, que no dejó de cantar y bailar durante toda la velada.