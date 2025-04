Arnau & The Honk Tonk Losers: «Las carreteras son fuente infinita de inspiración»

Óscar Cubillo Martes, 15 de abril 2025, 19:01 Comenta Compartir

Unos seis años lleva en Bizkaia el gerundense Arnau Coderch, nacido en Santa Coloma de Farners y devenido un genuino cantante y compositor de música country americana. Vino a Euskadi tocando con un grupo anterior y se quedó por amor a la hoy su esposa Leire García, corista y percusionista de una superbanda con esta base séxtuple y vizcaína: el matrimonio Coderch-García (residente en Igorre), más Pedro Larrauri al bajo (The Reverendo's), Ibai García a la guitarra (ex Homoken Loboken, ahora líder de Ibai García Blues Project), Íñigo Elexpuru a la batería (Akatz, Gonzalo Portugal…) y el último fichaje, Mario Martín al violín (Ruaille Buaille, Country Basque…). Además, en conciertos grandes actúan en ochote, sumando al pedal steel catalán Aleix Garriga y al pianista bilbaíno Israel Santamaría (otro que toca con mil: Aritza Castro, Cumbaos Trío, Gonzalo Portugal, Ibai García, Pablo Almaraz…).

Esta superbanda, llamada Arnau & The Honky Tonk Losers, debutó el 6 de enero de 2024 con el EP de cuatro cortes 'First of all', que nos recordó a Jerry Reed, Waylon Jennings y Willie Nelson. Y este miércoles sale con el sello bilbaíno Guns Of Brixton su primer LP, 'Second Chances', con ecos de Dwight Yoakam (la balada 'Back when I knew she loved me', la apertura pistolera con 'If you only knew'), el mejor honky tonk made in Spain ('Hell you got me'), y canciones para salir a la carretera ('Saddle up', la rauda despedida con 'Fire'...).

El disco 'Second Chances' verá la luz mañana miércoles, justo el día en que Arnau & The Honky Tonk Losers actúan en el Kafe Antzokia, con entrada libre por ser una cita del llamado Basque Fest 2025, en un cartel doble abierto a las 22 h por Moonshine Wagon con su hellbilly, y rematado por los Perdedores del Honky Tonk con su country genuino, elegante y perfectamente armonizado hasta tornarse espectacular.

-Arnau, ¿qué vas a hacer esta Semana Santa? ¿Trabajar de arbolista?

Pues espero poder tomarme unos días libres como todo el mundo, pero hasta el día de la presentación en el Antzoki, este miércoles, sí, a currar como todos los días.

-¿Es el tuyo un trabajo de riesgo, siempre subido a la copa de los árboles?

Sí, es un trabajo que conlleva mucha aventura. Y algo de riesgo, pero compensa.

-¿Alguna vez has tenido una lesión en la yema de los dedos que te haya impedido tocar la guitarra?

No en la yema precisamente, pero sí he tenido lesiones que me han impedido tocar una temporada. Me he roto la mano un par de veces, y unas cuantas cosas más. La canción 'Fallin' Down', de nuestro primer EP, 'First Of All', habla un poco de eso.

-¿Tocas la guitarra cada día?

Lo intento, aunque no siempre lo consigo. Pero la tengo siempre a mano para poder rascar algún acorde en cuanto tengo un momento o me viene algo a la cabeza.

-¿Cuántas guitarras tienes?

Tres eléctricas y dos acústicas.

-¿Tu marca favorita?

Mi marca favorita... Pues supongo que Martin, aunque sólo tengo una. Y desde luego estas guitarras tienen el sonido que me mola en una acústica.

-¿Y cuántos sombreros?

Pues tengo un par de sombreros. Uno me lo regaló mi colega Pedro, el bajista de los Honky Tonk Losers, y otro me lo compré en una tienda en Texas.

-Ya, cuando viviste unos meses por ahí y tocabas en la calle. ¿Cuándo sale el disco nuevo, 'Second Chances', y cómo es? Ya lo he oído, pero preséntalo a los lectores…

El disco sale este miércoles 16 de abril. Es un disco intencionadamente country, pero donde se pueden escuchar varios palos que parten de esa raíz. Tenemos temas que beben del estilo outlaw de los 70, también algo más bailable, alguna balada country, trains..., e incluso algún tema con alma más roquera.

-Ajá…

Yo diría que es un disco en el que hemos querido plasmar el abanico de sonidos en el que nos movemos, y que puede gustar a cualquiera que aprecie la música americana en general.

-La primera canción, 'If you only knew', me ha recordado al sonido twang de Dwingt Yoakam.

Es una de mis favoritas del disco, tanto por la música como por la letra, ya que deja de lado el rollo más naif del country tradicional, lo de salir, bailar, trabajar en el campo, ya me entiendes, y habla de cómo un ser humano puede ser capaz de no sentir ninguna empatía ni absolutamente nada hacia otro, y esto sólo se pude lograr deshumanizando a ese otro. Es lo que dice la letra: «si supieras lo que es andar en los zapatos del otro, ¿apretarías el gatillo? ¿Te levantarías por lo que es justo?».

-¿Te gusta Yoakam? A mí mucho, desde que empezó...

Me gusta Dwight Yoakam, y obviamente ese es un sonido al que nos gusta acercarnos. El twang es parte esencial del country, como también lo es el phaser, del cual hemos tirado bastante en este tema, para que pillara un sonido más en la onda Waylon.

-El forajido Waylon Jennings. Antes hablabas de trenes, de 'trains'. Hay dos o tres canciones que llevan a los oyentes a las carreteras. Parecen muy de camioneros… La segunda, 'March the second', que es suave, la sexta, 'Saddle up', u la octava, 'Fire', acelerada como el bluegrass.

Eso, eso… Bueno, es que todas esas canciones hablan de moverse y la carretera, por mucho que parezca un recurso fácil, será siempre algo sobre lo que escribir canciones. Las carreteras nos sirven para alejarnos, para acercarnos, para escapar, y para apartarnos a un lado. Son fuente infinita de historias e inspiración.

-La tercera, 'Hell you got me', ahora mismo es mi favorita del disco. Un honky tonk como nunca se había hecho por aquí.

Esa canción es en realidad una adaptación de un tema que grabé en mi primera maqueta en solitario hace bastantes años, allá por el 2011, creo. Siempre me ha acompañado en mis conciertos en solitario por bares. Cuando nos juntamos la banda, se la enseñé y empezamos a tocarla sin ninguna pretensión en particular. Es un tema que anda solo y, como estamos en este estilo, nos llevó a sonar con ese aire más clásico y esos arreglos de piano que le dan ese rollo de saloon.

Ampliar Portada del disco 'Second chances'.

-Noto que en general vuestro estilo es muy adulto. Por ejemplo en el crepuscular 'Pawn shop hero'

Nos gusta pasarlo bien, y hacer disfrutar a la gente: que bailen y que gocen en un concierto. Pero yo siempre he tenido mi lado más de contador de historias, y las historias no siempre son de jijí-jajá. Esto obviamente se ha de reflejar también en la música. 'Pawn Shop hero' es una historia tan bonita como triste, y creo que la música le viene al pelo a la letra.

-¿Cómo será el estreno de mañana miércoles en el Antzoki?

Pues será un concierto como muchos de los nuestros, pero con la emoción de estar tocando con la banda al completo, en octeto, y con la alegría de saber que por fin la gente podrá llevarse a casa aquello que ha estado escuchando en directo. Es nuestro primer LP, y poder sacarlo en vinilo, gracias al sello de Bilbao Guns Of Brixton, es todo un orgullo.

-Ah, en la portada del disco salís sólo cuatro: tú, Arnau (voz y guitarra), más Ibai García (guitarra), Pedro Larrauri (bajo) e Íñigo Elexpuru (batería). Pero podéis ser más músicos cuando hay presupuesto, ¿no? Hasta ocho con violinista, steel guitar, pianista y corista, que es tu esposa.

La verdad es que actualmente somos una banda de seis: los cuatro que has dicho más las últimas incorporaciones, Mario Martín al fiddle o violín y Leire García a las voces y percusiones. Aun así, esta foto en concreto es de la sesión que hicimos para nuestro primer EP, y por entonces solo éramos cuatro.

-Jopé, Arnau…

Lo que pasa es que la foto nos encantó en cuanto la vimos y estaba decidido desde entonces que iba a ser la portada del siguiente disco. Cuando nos lo podemos permitir, incorporamos a Aleix Garriga a la pedal steel, quien por cierto es quien nos ha mezclado el disco, y a Israel Santamaría al piano.

-Este miércoles salís a escena los ocho, después de Moonshine Wagon. ¿Unas palabras sobre ellos?

Moonshine Wagon es una banda de la que uno se siente orgulloso de ser colega. Es una gente que pese a su juventud se ha pateado más garitos, salas y festivales que muchos de nosotros, y lo han hecho a base de creer en su proyecto. Tienen un estilo nada mainstream, pero que engancha en directo a cualquiera que les escuche, y también tiene su propio target.

-Sí, va a verles un público variopinto. Muchos jóvenes, también.

Yo he ido conociéndoles poco a poco a poco con los años, y te puedo decir que lo que se ve en el escenario es lo que hay abajo también. Vamos a hacer una pequeña gira con ellos a partir del concierto del miércoles, y te aseguro que no quedará nadie indiferente después de esas tres noches: Bilbao, Donosti, y Xixón.

