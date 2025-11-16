El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

25 años en la música y 52 años de edad. Ó. Cubillo

Antonio Orozco vive una de las mejores noches de su vida en Bilbao

Ante 6.500 almas cantarinas, el coach de 'La voz' actuó por primera vez en Miribilla en la gira de su 25.º aniversario en la música, y recordó que en su estreno en la capital vizcaína actuó ante 20 personas

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:50

Un conciertazo de dos horas (clavadas) para 21 canciones enfáticas, con la banda rotunda y orgánica (un sexteto con dos guitarras y bastante importancia de ... estas, un baterista que le daba duro a pesar de la fiebre…), ante 6.500 almas que no dejaron de cantar en comunidad feliz esos estribillos pegajosos insertos en composiciones con propensión a la gradación hacia la euforia, se marcó este sábado noche en Bilbao el catalán y televisivo Antonio Orozco (Antonio José Orozco Ferrón, Barcelona, 52 años, el próximo domingo cumple 53) en la llamada 'La gira de mi vida', un tour por 25 ciudades para celebrar su 25.º aniversario en este negocio y, aprovechando, divulgar su último álbum oficial, 'El tiempo no es oro' (25).

