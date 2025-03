Angeles Toledano: «El flamenco es una esponja que facilita al artista ser inquieto»

En la nueva hornada de artistas que están poniendo patas arriba el flamenco destaca el nombre de Ángeles Toledano, que a sus 29 años ha ... encandilado a público y crítica con 'Sangre sucia'. Proveniente de la localidad jienense de Villanueva de la Reina, lleva desde la infancia prodigándose por los escenarios de toda Andalucía aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha lanzado al mercado, con un trabajo en el que mezcla sin complejos el flamenco con los ritmos urbanos y electrónicos e incorpora a su universo creativo guiños a Harry Potter y un marcado mensaje feminista. Aterriza en Bilbao este viernes 28 en la Sala BBK dentro del ciclo Punto Zero.

- Hay un auge de nuevos artistas en el flamenco.

- Mi teoría es que, con tanta información y tanta rapidez en consumir las cosas, a mucha gente le apetece volver a la raíz, al origen y conocer quiénes fueron sus antepasados. Ahí juega un papel muy importante el flamenco, una música que se ha escuchado siempre. Y, gracias a todo esto, veo que está volviendo a coger mucho peso en las programaciones culturales.

- Su disco es lo contrario al consumo rápido, es una propuesta con fondo.

Sí, creo que la gente lo ha recibido así y estoy muy agradecida. Es verdad que ha sido un proceso largo, de dos años, y con mucho trabajo de investigación sonora y poética y de rebuscar en el ropero, como decimos en mi pueblo. Pero lo más importante es que lo he hecho desde una parte muy sincera con las inquietudes musicales que tenía.

- 'Sangre sucia' es un disco de flamenco un poco atípico, con título sacado de Harry Potter.

- Era una forma de presentarme tal y como soy. Harry Potter es la saga de mi vida y tuve la suerte de que el concepto me lo diera un personaje que tanto admiro y me resulta tan entrañable. Vale, lo típico hubiera sido ponerle al disco un concepto más de flamenco romántico, pero yo lo que quería era llevarlo a mi propio lenguaje y al de mis amigas, a un lenguaje más pop.

- Las letras son suyas.

- Sí, aunque en algunas he conservado algunas partes de la escritura popular, porque quería que hubiera un puente y porque son bonitas y me gusta cantarlas.

- ¿Cuándo empezó a cantar flamenco?

- A los ocho años me subí por primera vez a un escenario, pero mi conexión con el flamenco viene incluso de antes.

- Por tanto, aunque sea su disco debut su experiencia es dilatada.

- Sí, pero más en el circuito flamenco, en la industria llevo, como quien dice, seis meses. Nunca había tenido contacto con este mundo y ahora estamos haciendo equipo y es emocionante también salir de ese circuito flamenco y poder renacer desde otro lugar. Es interesante, motivador y divertido.

- ¿Cómo ha sido el coqueteo con la electrónica en el disco?

- Aquí juega un papel importante Javier Harto, productor del disco y que junto al guitarrista Benito Bernal son fundamentales en el disco. Harto le ha dado ese toque urbano y ese universo que él tiene tan claro.

- También ha colaborado con los Califato ¾, que hace unas semanas arrasaron a su paso por Bilbao.

- Yo con los Califato a muerte siempre, son muy afines a mí musicalmente pero también políticamente, estamos muy alineados. Siempre he tenido mucha devoción por su sonido y sus texturas y son fuente de donde bebo.

- Habla de política. En 'Sangre sucia' la reivindicación está muy presente, empezando por el mensaje feminista.

- Es un lazo de compromiso que siempre he tenido. Sé que un disco puede influenciar a niñas, niños, mujeres, hombres, adolescentes… Y hay que tener mucha responsabilidad con lo que vas a contar. Además, tenía muchas ganas de poder posicionarme.

- ¿Se ve como una renovadora del flamenco o simplemente como exponente de una nueva generación?

- Yo lo que estoy es motivada con la escena que hay ahora. Se están cociendo cosas bastante interesantes, pero otros de atrás ya las venían haciendo también. Creo que cada uno, en su época, se adapta a lo que tiene. Y los flamencos son artistas muy inquietos, porque además la música flamenca lo facilita. Es una música muy esponja, muy propensa a hacerse amiga de otros estilos. Además, hemos jugado mucho en la calle y somos bastante canallas (ríe).

- ¿Se ha tenido que ir a Madrid o sigue en Jaén como base de operaciones?

- He tenido que dar el salto a Madrid, pero me resisto a empadronarme. Sigo empadronada en mi pueblo, Villanueva de la Reina, porque somos muy poca gente y no puedo permitir que haya una menos.