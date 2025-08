Los americanos Earthless y Heavy Trip desatarán su rock instrumental y místico en Portugalete

Abundan los conciertos en verano, pero son en su mayoría bolos subvencionados por las fiestas de los pueblos, que dan preeminencia a una serie de ... nombres locales o regionales que se repiten de jaia en jaia, o de pueblo en pueblo (¡e incluso de capital en capital!). En esos directos el sonido no suele ser el mejor y la visibilidad a veces tampoco si acude mucho público, pero por contraste esos encuentros sirven para valorar más y mejor a los conciertos privados de las salas, en especial los shows de bandas internacionales que salen a la carretera para ganarse la vida presentando su música de ciudad en ciudad.

Este es el caso de una dupla de gran rock que parará este miércoles en Portugalete (Sala Groove, 19.30 h, 18-24 €; la sala-estudio de grabación se halla en los pabellones de Ballonti, que tienen parking), encabezada por los californianos Earthless en la gira de conmemoración de los veinte años de su disco debut, 'Sonic Prayer', y abierta por unos canadienses a los que nadie debería saltarse, Heavy Trip.

Son dos power-trios de rock instrumental, guitarrero y obsesivo que cumplirán tres fechas en España: martes Barcelona (sala Upload), miércoles Portugalete, jueves Portugal, y viernes Madrid (sala Nazca). Su gira conjunta europea de dos semanas y trece bolos, con sólo dos días de descanso, comenzó el domingo 2 de agosto en Italia y pasará por Suiza, España, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Alemania y Dinamarca, donde terminará el sábado 16.

Cabezas de cartel son Earthless (San Diego, California, 2001), cuyo bautismo en inglés antiguo significa 'sobrenatural' o 'no de esta tierra'. Desde el principio configuran la alineación de este trío instrumental Isaiah Mitchell (guitarra), Mike Eginton (bajo) y Mario Rubalcaba (batería). Su último álbum se titula 'Night parade of one hundred demons' (2022), o sea 'Desfile nocturno de cien demonios', y trae tres cortes que duran una hora y que desarrollan progresividad flotante y alargada algo Pink Floyd incluso, psicodelia dilatada con Hendrix en el horizonte, y rock cabalgador final.

No obstante, han cruzado el charco para reivindicar en este eurotour los veinte años de su opera prima, 'Sonic prayer' (2005), o sea 'Oración sónica'. Eran dos cortes en cuarenta minutos en su edición original, que arrancan con tambores stoner vía Kyuss y luego planean por ondas hendrixianas mientras arde el éter en un trip ambiental y sin prisa pero intenso, con vórtices de locura como si el 'Free bird' de los Lynyrd Skynyrd se hubiera quedado atrapado sin poder salir en una jaula espacial, en un agujero negro.

El punto de venta por internet de la Sala Groove los describe así, pero en inglés: «El sonido psicodélico de Earthless, de San Diego, California, tiene dos caras: la de un trío de improvisación libre al estilo de los primeros Ash Ra Temple y las jams en directo de Cream, y los riffs de guitarra heavy y stoner al estilo de Black Sabbath y Budgie».

Ampliar Heavy Trip

Y lo dicho, que nadie se pierda a los teloneros, a los canadienses Heavy Trip (Vancouver, 2017), «un trío que bebe de la psicodelia, el doom blues y el hard rock retro para garantizar una experiencia única repleta de riffs humeantes y jams lisérgicas», según explica la Groove esta vez en castellano.

El último opus de Heavy Trip se titula 'Liquid Planet' (2024) y es una piscina de cuatro cortes en cuarenta minutos, temas largos también de hard rock volador, de cuasi space rock, a base de guitarrazos sibilantes entre Hendrix y Cathedral generando un frenesí sin bajones, quizá más nervudo y más animado que la vibra de Earthless.