Amaia, Zahara y el Jazzaldia, entre los premiados de los galardones AUPA!

La música y la creatividad volverán a tener su momento de celebración en Bilbao con la segunda edición de los Reconocimientos AUPA!, que se entregarán ... el próximo 30 de octubre a las 12:15 horas en el Palacio Euskalduna, coincidiendo con la clausura del BIME Bilbao. Estos galardones buscan visibilizar y poner en valor proyectos, artistas e iniciativas que destacan por su carácter innovador, valiente o socialmente comprometido dentro de la industria musical.

Entre los reconocidos de este año figuran nombres de gran relevancia como la revista Mondo Sonoro (categoría Altavoz), la cantante Amaia (Artista), la sala zaragozana La Lata de Bombillas (Espacio de música en directo), el Festival de Jazz de San Sebastián – Donostiako Jazzaldia (Festival), la cantante Zahara (Producción), y el compositor Manuel Alejandro, distinguido por su Trayectoria.

También han sido premiadas la promotora Rocknrolla Producciones, el proyecto solidario SOM Valencia, el territorio de El Bierzo por su vínculo con la música, el grupo Rufus T. Firefly por su álbum 'Todas las cosas buenas', el Ajuntament de Barcelona por Consell de la Nit, la iniciativa privada de Bodegas Martín Códax (Os Xoves de Códax y Outono Códax Festival), y la entidad internacional COMFAMA, entre otros.

Como novedad, este año la reserva de plaza para asistir a la gala conlleva una donación solidaria destinada íntegramente a la Fundación SIFU, organización que trabaja por la integración social y laboral de las personas con discapacidad. La banda inclusiva SuperArte, promovida por la propia fundación, será la encargada de abrir el acto con una actuación que une arte y tecnología.

El espíritu de los Reconocimientos AUPA! se resume en su propio nombre: «aupar» significa elevar, destacar, enaltecer. Así, la iniciativa busca aplaudir a quienes abren caminos nuevos en la música y en las industrias creativas, celebrando tanto el talento artístico como los valores humanos que lo impulsan.