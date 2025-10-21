El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Amaia en la actuación del BBK Live de este año Maitane Campos

Amaia, Zahara y el Jazzaldia, entre los premiados de los galardones AUPA! que se repartirán en Bilbao

La gala que acogerá el BIME se celebrará el 30 de octubre en el Euskalduna y destinará su recaudación a la Fundación SIFU

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Martes, 21 de octubre 2025, 13:01

Comenta

La música y la creatividad volverán a tener su momento de celebración en Bilbao con la segunda edición de los Reconocimientos AUPA!, que se entregarán ... el próximo 30 de octubre a las 12:15 horas en el Palacio Euskalduna, coincidiendo con la clausura del BIME Bilbao. Estos galardones buscan visibilizar y poner en valor proyectos, artistas e iniciativas que destacan por su carácter innovador, valiente o socialmente comprometido dentro de la industria musical.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  2. 2

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  3. 3 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  4. 4

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  5. 5 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro
  6. 6

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  7. 7

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio
  8. 8

    Bilbao da el impulso definitivo al renacimiento de Olabeaga y la edificación de casi 600 pisos
  9. 9 A qué hora amanecería en España si nos quedamos con el horario de invierno
  10. 10 La caída de la nube de Amazon durante cuatro horas provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Amaia, Zahara y el Jazzaldia, entre los premiados de los galardones AUPA! que se repartirán en Bilbao

Amaia, Zahara y el Jazzaldia, entre los premiados de los galardones AUPA!