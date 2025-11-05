Amaia Romero asume el plagio en su nueva canción 'Aralar' La navarra lanzó hace cuatro días su nuevo tema, que tiene una gran similitud con el publicado en 2016 por el grupo gallego formado por Xosé Lois Romero y Aliboria

A. Mateos Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:04 | Actualizado 12:21h.

La nueva canción de Amaia Romero, 'Aralar', nace rodeada de polémica. El tema, que es un canto a la cultura vasco-navarra, tiene una melodía muy similar a la canción 'Caroi' del grupo gallego formado por Xosé Lois Romero y Aliboria, que fue publicada en 2016.

Los afectados emitieron ayer un comunicado en el que informaban de que la cantante navarra asumía el plagio y revelaban que ambas partes estarían en contacto para solucionar el incidente de manera amistosa. «Tuvimos la oportunidad de hablar con Amaia y su equipo, asumieron responsabilidades y demostraron comprensión y sensibilidad ante lo ocurrido», se puede leer en la última publicación de la banda en su Instagram. La propia Amaia reaccionó al comunicado con cuatro corazones.

El tono empleado por los gallegos es muy conciliador. Agradecen a los fans «el cariño y apoyo» recibido en los últimos días, pues fueron ellos quienes descubrieron el parecido más que razonable entre 'Aralar' y 'Caroi', y celebran que «nuestra música pueda inspirar a grandes artistas» como Amaia. También destacan la oportunidad que supone que la «música gallega continúe abriendo fronteras».

Cuando los seguidores del grupo gallego descubrieron lo que ocurría, Xosé Lois Romero explicó en 'La voz de Galicia' que «lo que hicieron (en referencia al equipo de Amaia) fue 'samplear' un ritmo de una de nuestras canciones. Lo utilizan como base para toda la canción». El representante del percusionista ya desveló a este medio que se pusieron en contacto con el hermano de Amaia, su representante, y con la discográfica para resolver el asunto «amistosamente».

Xosé Lois confiesa que cuando escucharon por primera vez el nuevo tema de Amaia se quedaron sorprendidos: «Empezamos a escucharla y fue muy obvio. Porque no es un matiz ni un complemento, sino que la base de la canción son los arreglos de pandereta que hice para 'Caroi'. En ese momento nos quedamos un poco sorprendidos porque no entendíamos que eso pudiera suceder sin que nadie nos dijera nada».

Los gallegos buscarán «aparecer en los créditos como coautores de la parte que suena en la canción y, por otro lado, llegar a un acuerdo para compartir los derechos», revelaron.

